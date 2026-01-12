Pafos, echipa la care evoluează constant internaționalul român Vlad Dragomir, a reușit încă o victorie mare în campionat, împotriva celor de la Omonia Aradippou.



Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul „Stelios Kyriakides” din Paphos, în cadrul etapei #17 din prima divizie cipriotă.



Scorul a fost deschis rapid, în minutul 11, prin Joao Correia, fost internațional al Capului Verde, născut în Portugalia.

Același Correia a primit cartonașul de culoare galbenă în minutul 80. Românul Vlad Dragomir a fost titular și a fost schimbat în minutul 90+1 cu Kostas Pileas.

Al doilea și ultimul gol al partidei a fost înscris pe final de Jaja, în minutul 90+3.



Pafos, la un pas de fotoliul de lider



În urma acestui rezultat, Pafos și-a cimentat poziția #2 în ligă, cu 37 de puncte în 16 meciuri disputate. Formația lui Vlad Dragomir este la două puncte de liderul Omonia Nicosia, care are, în schimb, un meci în plus.



După acest meci, pentru Pafos urmează un duel în deplasare cu Olympiakos Nicosia în campionat pe 17 ianuarie, iar patru zile mai târziu vor face deplasarea la Londra, unde vor da peste Chelsea în UEFA Champions League.

