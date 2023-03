Fostul boxer ucrainean Wladimir Kliciko a afirmat că a permite sportivilor ruşi şi belaruşi să concureze sub un steag neutru este „un nonsens”.

El l-a acuzat pe preşedintele Comitetului Olimpic Internaţional (CIO), Thomas Bach, că „serveşte interesele Rusiei”.

„CIO autorizează atleţii ruşi şi belaruşi să participe la Jocurile Olimpice sub un steag neutru”, a scris Kliciko pe Twitter.

„Această decizie este un steag fals. Permiţi agresorului, ucigaşului, reprezentanţilor lui şi complicilor să urce pe scenă, în văzul întregii lumii.

Thomas Bach serveşte culorile şi interesele Rusiei, iar această decizie contaminează spiritul olimpic şi este ca şi acest război: un nonsens”, a încheiat Wladimir Kliciko, conform news.ro.

The IOC authorizes the russian and belarusian athletes to participate in the Olympic Games under "neutral flag". This decision is a false flag. Thomas Bach serves the colors and interests of russia. This decision contaminates the Olympic spirit and is like this war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV

Reacţia fostului campion olimpic şi campion mondial la profesionişti vine după ce Comitetul executiv al CIO a recomandat marţi că sportivilor ruşi, individual, ar trebui să li se permită să concureze sub culorile drapelului olimpic, atâta timp cât aceştia nu sprijină public invadarea Ucrainei sau nu servesc în armată.

Bach a primit critici majore pentru această propunere, anumite voci susţinând că eventualele succese ale sportivilor ruşi sau belaruşi la Paris 2024 ar putea fi utilizate ca propagandă pro-război de către partea rusă.

22-year-old European boxing champion Maksym Galinichev has been killed in battle against the Russian Army near Kreminna.

He won silver at the Summer Youth Olympic Games in Buenos Aires in 2018.

This is why Russian athletes must be banned from the 2024 Paris Olympics

RIP Maksym pic.twitter.com/fQVb2l4hPw