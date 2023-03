Într-un gest ce poate fi considerat ostentativ la adresa Rusiei, care s-a opus livrării de arme Ucrainei de către Occident, primul care a condus un astfel de tanc a fost Vladimir Kliciko, fratele primarului Kievului, Vitali Kliciko.

Vladimir Kliciko și Vitali Klicikoau (primarul Kyivului) au fost campioni la box, categoria grea.

„24 februarie, un an mai târziu. Nu am crezut că voi conduce o astfel de 'pisică'. Un an de război în Ucraina, un an de suferinţă. Un an în care voinţa noastră este mai puternică. Puternică aşa cum este acest tanc. Mulţumesc, Germania! Mulțumesc lumii libere pentru tot a făcut pentru noi! Glorie Ucrainei! Glorie eroilor!”, a spus Vladimir Kliciko, după ce a încercat tancul german.

Ucraina vrea victoria până la finalul anului

Ucraina a afirmat vineri că face totul pentru a „obţine victoria în acest an” împotriva Rusiei, anunţând o viitoare contraofensivă, în contextul în care vineri se împlineşte un an de la invadarea ţării de către armata rusă.

La Moscova, fostul preşedinte şi nr.2 în Consiliul Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev, a jurat şi el „victoria”, mergând până la ameninţare, afirmând că Rusia este pregătită să meargă până la „frontierele Poloniei”.

„Suntem puternici. Suntem pregătiţi pentru orice”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în cursul unui mesaj adresat naţiunii printr-o înregistrare video difuzată pe reţelele de socializare.

„Ucraina a surprins lumea. Ucraina a inspirat lumea. Ucraina a unit lumea”, a adăugat el, aşezat la un birou în semiobscuritate, îmbrăcat într-un pulover negru, având imprimat un trident galben, simbolul Ucrainei.

La fel de hotărât, ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a promis să lovească Rusia în „aer, pe pământ, pe mare şi în spaţiul cibernetic”. „Va fi contraofensiva noastră. Lucrăm din greu pentru a o pregăti”, a spus el.