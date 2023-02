Volodimir Zelenski pune presiune pe europeni! Președintele Ucrainei și-a convocat partenerii la discuții. Mesaj radical

Liderul ucrainean, care se va exprima în deschiderea acestei conferinţe organizate de Londra, a cerut în repetate rânduri excluderea sportivilor ruşi şi belaruşi de la următoarele Jocuri Olimpice, lansând din nou un apel în săptămâna aceasta la „apărarea Cartei Olimpice”.

„Pe fundalul agresiunii continue a Rusiei și a crimelor de război devastatoare, Comintetul Internațional Olimpic (CIO) <<explorează modalități>> de a permite sportivilor ruși să participe la Jocurile Olimpice de la Paris. Îndemnăm partenerii să se alăture maratonului nostru de onestitate, să cotracareze aceste demersuri ale CIO și să protejeze Carta Olimpică”, a transmis Volodimir Zelenski printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Against the backdrop of continued Russian aggression and devastating war crimes, the IOC is “exploring ways” to permit Russian athletes to participate in the Paris Olympics. We urge partners to join our marathon of honesty, counter these efforts, and protect the Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K