Se împlinește aproape un an de la izbucnirea războiului din Ucraina, inițiat la ordinele lui Vladimir Putin, ucrainenii făcând față eroic în fața asaltului rusesc. În acest sens, din dorința de a transmite un mesaj de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut o cerere către Gianni Infantino, președintele FIFA, pentru ca mesajul său pre-înregistrat să fie difuzat înainte de startul finalei.

FIFA a refuzat demersul ucrainenilor, care însă au luat situația pe cont propriu și au decis să publice mesajul înregistrat de Zelenski pe toate platformele sociale.

„Salutări călduroase din Ucraina tuturor fanilor fotbalului, viață și pace. Vreau să felicit întreaga planetă pentru finala Campionatului Mondial. Astăzi suntem martorii unei victorii comune, celebrarea spiritului uman. Acest turneu a demonstrat încă o dată că țările și naționalitățile diferite pot decide cine este cel mai puternic, în fair play, dar nu în jocul cu focul, pe gazonul verde și nu pe câmpul de luptă roșu.

Acesta este visul a milioane de oameni când jucătorii se luptă pentru a-i face pe toți să se bucure de pace. Orice tată și-ar dori să își ducă fiul la un meci de fotbal, peste tot în lume și orice mamă și-ar dori ca fiul ei să se întoarcă de la război. Ucraina își dorește pacea mai mult decât orice altceva, oferim o formulă de pace lumii, absolut gratis.

O oferim pentru că nu există campioni în război, nu poate fi o remiză, așadar anunț inițiativa de a forma un summit global pentru pace în această iarnă, summit care să unească toate națiunile lumii având ca scop pacea globală. Stadioanele, tribunele se golesc după meci, iar după război scaunele rămân goale. De aceea, războiul trebuie să eșueze, iar pacea este să devii campion, așa cum este aici, în Qatar, acum.

Cupa Mondială, dar nu Războiul Mondial, e posibil. Vă rog, sprijiniți Ucraina în efortul nostru de a readuce pacea, alăturați-vă summit-ului pentru pace globală și deveniți campioni ai păcii. Să fim martori împreună la finală, dar și la finalul războiului. Slava Ukraini!”, a fost mesajul lui Zelenski.

The speech of President #Zelenskyy, which was supposed to be heard before the final of the World Championship in #Qatar, was published. It was not allowed to be aired by #FIFA functionaries. pic.twitter.com/yqJAgr3TcG