Sportivul de 18 ani nu a reușit să se califice în finală, terminând cursa pe locul 30 din 31 de participanți, evoluția sa fiind afectată de faptul că în urmă cu trei zile a fost depistat pozitiv la testul pentru Covid.

"Thanks @covid for the 800 (Îi mulțumesc Covidului pentru proba de 800 m, tr.)", a fost mesajul plin de amărăciune postat de sportivul român.

Iată cei opt sportivi calificați în finala de la 800 m liber, programată pentru marți, 30 iulie:

Daniel Wiffen (Irlanda) - 7:41,53

Ahmed Jaouadi (Tunisia) - 7:42,07

Gregorio Paltrinieri (Italia) - 7:42,48

Elijah Winnington (Australia) - 7:42,86

Bobby Finke (SUA) - 7:43,00

Sven Schwarz (Germania) - 7:43,67

Luca de Tullio (Italia) - 7:44,07

David Aubry (Franța) - 7:44,59

Vlad Stancu se concentrează acum asupra următoarei probe, 1500 m liber, programată pentru sâmbătă, 3 august.

Popovici luptă pentru medalie

David Popovici va lua startul în proba de 200 m liber luni, de la ora 21:40, după ce s-a calificat de pe primul loc în finală (1:44,53).

În lupta pentru medalii, înotăroul român îi va avea adversari pe: