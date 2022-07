David Popovici, prima reacție după calificarea în finala Campionatului European de înot pentru juniori

Popovici a dominat autoritar cursa, pe care a încheiat-o după 48.31 de secunde.

„Vom vedea mâine, mai e o zi. A fost un tur de forţă, încă e. Îmi place foarte mult, dar aş minţi dacă aş spune că nu e obositor. Cred că tot la 200 de metri îmi place mai mult, dar cu asemenea susţinere şi tribună cred că cu cât e o probă mai scurtă, cu atât e mai interesant şi pentru noi şi pentru spectatori.

Am rămas să îl susţin (n.r. pe Patrick Dinu, care a ratat calificarea în finală), îmi place foarte mult să urmăresc proba din ipostaza de spectator şi îmi pare rău că nu s-a calificat, dar mai are o mulţime de ocazii. Dacă eu mai am 1000 de ocazii, el mai are mult mai multe decât mine”, a spus Popovici.

Elevul lui Adrian Rădulescu s-a calificat în această după-amiază în finala probei de 100 m liber a Campionatului European de juniori de la Otopeni.

Starul competiției, dublu medaliat cu aur la Mondialele de seniori, și-a făcut temele excelent și pentru sâmbătă și a înotat dezinvolt. După ce sâmbătă dimineața a acces lejer în penultimul act, cu timpul de 49,61, în sesiunea a doua a condus de la început până la final întâia semifinală.

Popovici a blocat cronometrul la 48,31, după ce la jumătatea cursei a întors cu timpul de 23,49. Pe poziția secundă s-a clasat sportivul din Cipru Nickola Antoniou (49,98), iar pe trei a încheiat Daniil Pancevras (50,14).