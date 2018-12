Tragedie crunta inainte de Craciun! Motivul pentru care cei doi au murit la cateva ore distanta

Jason Francis, 29 de ani, fost jucator la echipa Market Drayton Town FC din orasul sau natal din Australia, a murit in seara de 22 decembrie in urma unui accident teribil de masina in jurul orei 8 seara, a anuntat politia din Australia. Iubita lui, Alice Robinson, a fost descoperita apoi moarta la cateva ore distanta.

Francis, cel care juca si rugby si tocmai se alaturase echipei Cottelsoe, iesise alaturi de prieteni sambata cand a fost lovt de un sofer de doar 18 ani. Sam Diamond, presedintele clubului Cottelsoe, a declarat ca iubita lui Francis a auzit despre incidentul ce a avut loc in apropierea casei lor si a iesit sa vada ce s-a intamplat. Dupa ce a aflat ca victima este iubitul ei, femeia a disparut pana cand a fost descoperita fara viata a doua zi de dimineata.

Politia investigheaza ambele cazuri. Tragedia a facut inconjurul Australiei si au fost stransi aproximativ 29.000 de dolari australieni pentru familiile indurerate ale celor doi.

It Is With Immense Sadness That We Report The Death Of Former MDTFC 'Great' - Jason Francishttps://t.co/wTrHDgCYL4