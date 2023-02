Evenimentul organizat la New York a fost extrem de așteptat, dar fanii sporturilor cu motor au avut o surpriză în momentul dezvelirii. RB19 arată aproape la fel ca RB18, monopostul folosit în sezonul 2022.

Red Bull Racing a reușit eventul în sezonul precedent din Formula 1. Max Verstappen a câștigat titlul la piloți, iar echipa austriacă a devenit campioană la constructori după o așteptare de 9 ani.

În galeria foto puteți vedea cum arată monoposturile RB19 și RB18.

Internetul "s-a încins" după prezentarea mașinii Red Bull Racing. Campionii mondiali au fost ironizați pentru aspectul monopostului: "Dumnezeule, cred că văd o diferență! / Arată la fel de 15 ani încoace. Foarte plictisitor / Wow, foarte unic! / Așa o să arate și în 2025, nu? / Cred că ați publicat mașina din 2022 / S-ar putea numi RB18 varianta B. Au schimbat doar câțiva sponsori / Incredibil, un model revoluționar / Pe bune? Arată la fel ca anul trecut", sunt câteva dintre mesajele afișate pe internet.

