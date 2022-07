TAA, Virgil van Dijk și Cristina Neagu sunt susținători direcți ai echipei Red Bull Racing. Cei trei sportivi au apărut în diverse postări pe rețelele social media în legătură directă cu echipa engleză.

Superfundașul lui Liverpool, Alexander-Arnold, cotat la 80 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a postat pe rețelele social media o poză de la boxe și, totodată, a apărut într-o postare a echipei pe care o susține, alături de Max Verstappen înaintea începerii cursei.

???? Right, back to Silverstone where it's Max to Trent, Trent to Max... ⚽️ #BritishGP goals ???????? @RedBullUK pic.twitter.com/53SFYozxIE

Virgil van Dijk și-a exprimat entuziasmul cu privire la Formula 1 de-a lungul anilor, comentând de fiecare dată pe rețelele social media despre eveniment. Acum, olandezul a apărut într-un Story pe Instagram al echipei Red Bull Racing, susținându-i pe englezi chiar de la boxe.

Looking forward to tomorrow’s Grand Prix! May the best one win but ????????????. Whatever the outcome will be, it’s been one hell of a season! ????????