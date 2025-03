După ce a făcut egal cu FCSB, 0-0, în superioritate numerică, tehnicianul Rapidului este invitat la masa de joc, ca să-și îmbunătățească tactica atacului și strategia riscului.

Rapid a remizat pe Arena Națională cu FCSB, 0-0, după ce a jucat mai bine de 60 minute cu un om în plus. Tehnicianul echipei de sub Podul Grant e invitat acum de sportivii din Giulești să încerce un alt sport, unul în care dinamica jocului se schimbă cu repeziciune.

"Mi-aș dori să-l am la un antrenament pe Marius Șumudică! Știu că este in tehnician bun și că are rezultate, dar aș vrea să-l antrenez la tenis de masă. Mi-aș dori mult să îl întâlnesc", a declarat Iulian Chiriță, component al echipei Rapid și al naționalei României de tenis de masă.

Potrivit Sports Net, Chiriță recunoaște că, deși urmărește meciurile echipei sale de club, nu are veleități de fotbalist.

“Nu mă ridic la înălțime la fotbal, dar îmi place să stau în poartă”, a continuat Iulian Chiriță. Dacă rapidistul l-ar chema pe Șumudică la antrenament, colegul său de la lotul național, stelistul Darius Movileanu, vine cu altă propunere.

“Eu mi-aș dori să o învăț tenis de masă pe Ana Maria Brânză. O urmăresc de când eram mic, mi se pare o sportivă impresionantă și cred că am face treabă bună împreună. Nu aș zice nu daca ea mi-ar arăta scheme din scrimă, cred că m-aș pricepe”, a spus Darius Movileanu.

Vor galeriile în sală!

Dacă la fotbal, derby-ul s-a terminat egal, rapidistul Chiriță a încercat să încline în favoarea lui duelul de la tenis de masă cu stelistul Darius Movileanu. Buni prieteni și colegi de cameră la lotul național, cei doi au "dat-o la pace" în final!

“A fost mereu rivalitate între noi, mai ales acum că suntem la echipe de club diferite. Concurența aceasta ne ajută și ne împinge să atingem potențialul nostru maxim”, a spus Darius Movileanu.

Cei doi nu se “înțeapă” după modelul rivalității din fotbal și recunosc că și-ar dori suportul galeriilor, așa cum se întâmplă la “sportul-rege”.

“Nu există tachinări, de când eu am ajuns la Rapid. A rămas aceeași relație de prietenie între noi. Meciurile noastre ar fi mult mai interesante, dacă am avea suporteri de la fotbal ai ambelor cluburi. M-aș bucura să se întâmple asta”, a declarat Iulian Chiriță.

“Ar fi o altă atmosferă față de cea cu care suntem noi obișnuiți, cu siguranță ar fi interesant”, a completat Darius Movileanu.