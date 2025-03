Cum i-a numit Marius Șumudică pe Gigi Becali și pe Mihai Stoica + declarație aparte despre arbitraj: "Mi-a ieșit!"

După meci, Marius Șumudică a recunoscut că a întâlnit cea mai puternică echipă din campionat, explicând și că a fost mulțumit de arbitraj.

Tehnicianul giuleștenilor a declarat că afirmațiile pe care le-a făcut înaintea derby-ului despre Radu Petrescu nu au făcut decât să asigure un arbitraj echidistant din partea centralului, ținând cont de presiunea pe care o pun oficialii de la FCSB pe arbitrii.

"Este cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o, am simţit-o ieri, în inferioritate ne făceau pressing, asta înseamnă încredere dată de jocurile internaţionale, am întâlnit o echipă şi norocoasă, tot timpul au avut noroc.

N-am făcut decât să am parte de un arbitraj corect. A contat presiune, în sensul că a fost un arbitraj echidistant. Ei au doi oameni foarte deștepți, Gigi și Mihai Stoica, știu ceea ce trebuie făcut. Pe lângă valoarea echipei, contează și cele două voci. Nu mă pot compara eu cu ei, dar am încercat să fie un arbitraj corect. Mi-a ieșit!", a declarat Marius Șumudică, la Fanatik.