În luna aprilie a anului trecut, Marius Șumudică, care era analist TV la acea vreme, anticipa că PAOK Salonic ar învinge-o pe FCSB "dimineața, la prânz și seara" în cazul în care ar exista un duel european.

Marius Șumudică: "M-am ars rău la PAOK - FCSB. N-am urmărit Lyon și nu pot să spun"



Au existat chiar trei dueluri între PAOK Salonic și FCSB, iar campioana României a câștigat de fiecare dată: 1-0 în faza principală (deplasare), 2-1 în turul play-off-ului (deplasare) și 2-0 în returul play-off-ului (acasă).

Luni, la o zi după ce a înfruntat FCSB, Marius Șumudică a fost întrebat mai în glumă, mai în serios, dacă se așteaptă ca Lyon să învingă campioana României "dimineața, la prânz și seara". Antrenorul de la Rapid recunoaște că s-a pripit în privința duelurilor cu PAOK, iar acum preferă să nu se pronunțe.

"Nu mai vreau să spun. M-a fript deja. Când am mâncat de dimineață laptele, m-am fript la limbă și nu mai vreau să spun. M-am fript după meciurile cu PAOK. M-am ars rău!

FCSB cred că are prima șansă la câștigarea campionatului din ceea ce am simțit și celelalte echipe cu care am jucat. Am simțit că e cea mai puternică echipă cu care am jucat.



Nu cunosc campionatul Franței, n-am urmărit Lyon și nu pot să spun. ", a spus Șumudică, la Fanatik.

FCSB înfruntă Lyon joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în meciul tur din optimile de finală Europa League. Returul este programat o săptămână mai târziu, în Franța.

