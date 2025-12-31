Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: ”FCSB nu a fost doar un club pentru mine!”

Legendarele Cristina Neagu şi Simona Halep, dar şi Ivan Rakitic, Alvaro Negredo, Pepe Reina sau Tyson Fury se numără printre marii sportivi care au decis să îşi încheie carierele în 2025.

Vedetele care şi-au încheiat carierele în 2025:

TENIS

Simona Halep

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis la 4 februarie, la vârsta de 33 de ani.

Sportiva din Constanţa a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.

Simona Halep a revenit în circuitul WTA la Miami Open, în martie 2024, după ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj de la patru ani la nouă luni. Ea a fost învinsă atunci de spaniola Paula Badosa, în prima partidă jucată de Halep după 569 de zile.

În februarie, la Cluj, ea a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open.



Fabio Fognini

Italianul Fabio Fognini, care are în palmares nouă titluri, printre care un Masters 1000 la Monte-Carlo, a anunţat în iulie, la Wimbledon, că se retrage din tenis cu efect imediat, la vârsta de 38 de ani.

Jucătorul originar din Sanremo, cunoscut pentru temperamentul său exploziv, a traversat un sezon dificil, cu un forfait la Melbourne, eliminări premature la Monte-Carlo, apoi la Roma, şi o eliminare în calificările de la Roland-Garros. Departe de standardele sale, de sferturile de finală de la Porte d'Auteuil, de locul 9 în clasamentul ATP din vara anului 2019 şi, mai ales, de cele nouă titluri din carieră, printre care Masters 1000 de la Monte-Carlo, în 2019, şi ATP 500 de la Hamburg, în 2013.

Kyle Edmund

Semifinalist la Australian Open în 2018, britanicul Kyle Edmund, în vârstă de 30 de ani, şi-a anunţat în august retragerea din activitate.

În 2018, el l-a detronat pe Andy Murray din poziţia de jucător numărul unu al Marii Britanii, punând capăt unei dominaţii de 12 ani. Câştigător al Cupei Davis în 2015, Kyle Edmund, care deţine două titluri ATP (Atwerp în 2018 şi New York în 2020), a ajuns în semifinalele Australian Open în 2018 şi a fost clasat pe locul 14 în lume în acelaşi an.

Edmund şi-a explicat decizia „logică” prin multiplele sale accidentări din ultimii ani (genunchi, încheietură, abdomen, şold şi picior).

HANDBAL

Cristina Neagu

Cristina Neagu şi-a luat rămas-bun de la handbal în iunie, cu mii de fani alături. Ea s-a retras după 25 de ani de carieră în handbal, în cadrul unei gale internaţionale grandioase la care au contribuit mii de fani şi colege de la echipele la care a jucat. În tribune s-a aflat şi preşedintele Nicuşor Dan, care înaintea meciului World Stars – Home Legends a coborât pe teren şi i-a oferit un buchet de flori Cristinei Neagu.

Neagu este singura jucătoare distinsă de patru ori de către IHF cu titlul de cea mai bună din lume.

Cartea de vizită a Cristinei Neagu include 17 ani petrecuţi la naţională, cu 975 goluri marcate, precum şi cariera de club, la Rulmentul Braşov (2006-2009), Oltchim (2009-2013), Buducnost (2013-2017) şi CSM Bucureşti (2017-2025).

În cariera presărată şi cu grave accidentări a adunat 12 titluri de campioană (8 în România şi 4 în Muntenegru), Liga Campionilor (2015, cu Budunost), iar cu naţionala României, bronzul CM (2015) şi bronzul CE (2010). A fost de trei ori golgeter al Ligii Campionilor şi este cea mai bună marcatoare all-time a competiţiei (1.232 goluri), la fel şi a Campionatelor Europene (303 goluri). În total: 27 de trofee.

”Handbalul a fost viaţa mea, am visat pe semicerc. Şi n-am uitat niciodată de unde am plecat! De acum, o să las pur şi simplu lucrurile să vină de la sine, să văd unde duce drumul mai departe. Mulţumesc, România! Sper că voi fi mereu în inimile voastre”. – Cristina Neagu.

FOTBAL

Simon Kjaer

Fără echipă de când a părăsit AC Milan în iunie 202, danezul Simon Kjaer a decis în ianuarie să pună punct carierei sale la vârsta de 35 de ani.

Căpitan al echipei naţionale între 2016 şi 2024 (132 de selecţii, al doilea în istoria Danemarcei), Simon Kjaer a jucat pentru mai multe cluburi din Europa după ce a debutat ca profesionist la Midtyjylland în 2007.

Din Italia (Palermo, AS Roma, Atalanta, Milan) până în Germania (Wolfsburg), Spania (FC Sevilla) şi Franţa (OSC Lille), cariera danezului a avut suişuri şi coborâşuri, cu câteva probleme fizice.

Alvaro Negredo

Atacantul spaniol Alvaro Negredo, câştigător al Euro 2012 cu echipa naţională iberică, şi-a anunţat ţn martie încheierea carierei profesioniste. El era fără angajament din vara anului 2024.

Negredo (40 de ani) a făcut parte din echipa Spaniei care a cucerit titlul european în 2012. În total, a jucat 21 de meciuri pentru La Rioja, marcând 10 goluri.

El a ajuns în vederile selecţionerilor iberici după ce în perioada 2009 – 2013, pe când evolua pentru FC Sevilla, ajunsese să se remarce cu o medie de cel puţin 20 de goluri pe sezon. În 361 de partide disputate în La Liga, pentru Almeria, FC Sevilla, Valencia şi Cadiz, Alvaro Negredo a marcat 128 de goluri.

El a mai evoluat pentru Rayo Vallecano, Manchester City, Middlesbrough, Beşiktaş Istanbul şi Al-Nasr. Cu FC Sevilla a câştigat Cupa Spaniei (2010), iar cu Manchester City a cucerit titlul în Premier League şi Cupa Ligii, ambele în 2014.

Alvaro Negredo nu mai avea angajament după despărţirea de Real Valladolid, în vara anului 2024.

Kevin Gameiro

Atacantul Kevin Gameiro, care a jucat pentru Paris Saint-Germain, FC Sevilla şi Atlético Madrid, şi-a anunţat în martie retragerea din activitate, la zece luni după ce a părăsit Strasbourg, ultimul său club unde a şi debutat ca profesionist.

Gameiro şi-a început cariera profesională la Strasbourg în 2005. A continuat să joace pentru Lorient (2008-2011) şi PSG (2011-2013), cu care a fost campion al Franţei în 2013. De asemenea, a câştigat patru trofee ale Ligii Europa cu FC Sevilla (2014, 2015, 2016) şi Atlético Madrid (2018) şi o Cupă a Spaniei cu Valencia în 2019.

Pepe Reina

Portarul internaţional spaniol Pepe Reina (42 de ani, 37 de selecţii) a anunţat în mai retragerea sa din activitate la finalul sezonului 2024/2025.

Cu naţionala Spaniei, adesea eclipsat de Iker Casillas şi Victor Valdés, el a câştigat totuşi Euro 2008 şi 2012, precum şi Cupa Mondială 2010.

Reina s-a format la La Masia şi şi-a început cariera la Barça înainte de a deveni o figură cheie la Villarreal. Dar la Liverpool a avut cele mai multe apariţii (394) şi a fost la apogeul carierei sale. A fost ales cel mai bun portar din Premier League în 2006, 2007 şi 2008.

După plecarea de la Liverpool în 2014, el şi-a petrecut cea mai mare parte a restului carierei în Italia, între Napoli, Milan, Lazio şi acum Como, intercalată cu o foarte scurtă perioadă la Bayern lui Guardiola (3 meciuri în 2014-2015) şi o perioadă de doi ani la Villarreal (2022-2024).

În cei 25 de ani de carieră, portarul a câştigat (pe lângă titlurile cu echipa naţională) Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei, Supercupa Europei, Supercupa Angliei cu Liverpool, Cupa Italiei cu Napoli şi Bundesliga cu Bayern Munchen.

Dries Mertens

Dries Mertens, al cărui contract cu clubul turc Galatasaray a expirat la sfârşitul lunii iunie, şi-a anunţat retragerea la vârsta de 38 de ani.

Fostul internaţional belgian (109 selecţii, 21 de goluri), adesea poziţionat ca un „al doilea atacant”, a jucat ultimul său meci pentru diavolii roşii în decembrie 2022, în timpul Cupei Mondiale din Qatar.

Dries Mertens şi-a luat adio de la Galatasaray, unde a semnat în vara anului 2022, după nouă sezoane petrecute la Napoli, devenind cel mai bun marcator al clubului în toate competiţiile (148 de goluri în 397 de meciuri).

De asemenea, el a câştigat două Cupe ale Italiei cu Napoli şi trei titluri de campion al Turciei cu Galatasaray. Printre cluburile sale anterioare se numără FC Utrecht (2009-2011) şi PSV Eindhoven (2011-2013).

Ivan Rakitic

Ivan Rakitic şi-a oficializat în iulie retragerea din activitate. Fostul internaţional croat (106 selecţii, 15 goluri) a pus capăt unei cariere bogate, inclusiv o finală a Cupei Mondiale în 2018.

Format la Basel, Rakitic a continuat să joace pentru Schalke 04 şi apoi pentru Sevilla FC, înainte de a ajunge la Barcelona în 2014. Cu catalanii, el a câştigat treisprezece titluri, inclusiv patru titluri de campion al Spaniei (2015, 2016, 2018, 2019) şi, mai presus de toate, un trofeu al Ligii Campionilor (2015).

A revenit la Sevilla în 2020, suficient cât să câştige o a doua Liga Europa în 2023, după cea câştigată în 2014, înainte de a-şi încheia cariera cu o scurtă perioadă în Arabia Saudită, urmată de un sezon la Split.

O legendă a echipei naţionale croate (106 selecţii, 15 goluri), el a jucat un rol important în parcursul Croaţiei până în finala Cupei Mondiale 2018, unde a pierdut în faţa Franţei (2-4).

El şi-a încheiat cariera la 37 de ani, după 21 de ani la nivel profesionist.

Alessandro Florenzi

La 34 de ani, italianul Alessandro Florenzi a închis în august capitolul fotbalului sau, cel puţin, al carierei sale de jucător. Contractul său cu AC Milan a expirat în vară.

Împrumutat în septembrie 2020 la PSG după 279 de meciuri în tricoul AS Roma, clubul său formator, fostul internaţional italian (49 de selecţii) a câştigat Cupa Franţei şi Trofeul Campionilor, dar nu şi Ligue 1, titlu câştigat în acel an de LOSC.

La sfârşitul sezonului 2020-2021, clubul parizian a decis în cele din urmă să nu exercite opţiunea de cumpărare, preferând să-l recruteze pe Achraf Hakimi pentru postul său.

După ce a jucat şi la Crotone (37 de meciuri în 2011-2012) şi Valencia (14 meciuri în 2019-2020), Florenzi s-a alăturat AC Milan după experienţa pariziană, mai întâi sub formă de împrumut, apoi definitiv în vara anului 2022. Cu Rossoneri, el a disputat 77 de meciuri în toate competiţiile (3 goluri, 7 pase decisive) şi a câştigat singurul său titlu de campion al Italiei în 2022, la un an după Euro 2021.

Steve Mandanda

Portarul Steve Mandanda, în vârstă de 40 de ani, a anunţat în septembrie retragerea din activitate.

Campion mondial în 2018, deţinător al recordului pentru numărul de meciuri disputate cu OM, Steve Mandanda s-a retras după o carieră profesională de peste 20 de ani.

El a mai jucat şi la Crystal Palace şi Rennes, unde i-a expirat contractul în vară.

Are în total 35 de selecţii cu echipa naţională a Franţei.

Samuel Umtiti

Fără club de la plecarea sa de la Lille în vară, Samuel Umtiti a anunţat, tot în septembrie, că se retrage din activitate la vârsta de 31 de ani.

Campionul mondial din 2018, format la OL, a jucat foarte puţin cu Lille (13 meciuri în doi ani) şi a fost foarte afectat de probleme fizice în ultimele sezoane.

A evoluat pentru patru cluburi ca profesionist: Lyon (2012-2016), FC Barcelona (2016-2022), Lecce (2022-2023) şi Lille (2023-2025), dar şi pentru echipa Franţei (31 de selecţii, 4 goluri).

Cariera sa va rămâne, evident, asociată cu Cupa Mondială din 2018 şi cu golul său decisiv împotriva Belgiei în semifinală (1-0). Umtiti a disputat integral şase din cele şapte meciuri ale acestei epopei şi a fost un actor major al victoriei finale, după ce şi-a făcut debutul internaţional cu doi ani mai devreme, în sferturile de finală ale Euro 2016 împotriva Islandei (5-2), apoi a disputat finala pierdută împotriva Portugaliei (0-1 după prelungiri).

Tim Krul

În acest an s-a retras şi portarul olandez Tim Krul, la vârsta de 37 de ani.

Fostul jucător al echipei Newcastle a impresionat prin două parade în sfertul de finală împotriva Costa Ricăi (0-0, 4-3 la loviturile de departajare) la Cupa Mondială din 2014.

Plecând foarte tânăr din Olanda şi de la clubul său formator ADO Den Haag la Newcastle, unde a jucat între 2006 şi 2017 (184 de apariţii), Krul a trecut treptat la rolul de numărul 2. Mai întâi la Ajax Amsterdam, apoi la Brighton, înainte de a-şi regăsi plăcerea de a juca la Norwich City (169 de meciuri între 2018 şi 2023).

Ultima sa aventură la un club va rămâne o perioadă de doi ani la Luton Town, în timpul căreia a jucat foarte puţin (6 meciuri).

Dar Krul rămâne în memoria multor fani ai fotbalului pentru un meci disputat cu echipa sa naţională. Deşi a jucat doar 15 meciuri cu Oranje între 2011 şi 2021, portarul de 1,88 m a rămas în memoria tuturor după ce a apărat două lovituri de la 11 metri în sfertul de finală al Cupei Mondiale din 2014 împotriva Costa Ricăi (0-0, 4-3 la loviturile de departajare). Intrarea sa în joc a fost decisă de selecţionerul Louis Van Gaal doar pentru această sesiune decisivă.

BOX

Tyson Fury

Pugilistul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, a anunţat în ianuarie că îşi încheie cariera la vârsta de 36 de ani.

Fury şi-a mai anunţat retragerea după ce l-a învins pe Dillian Whyte în aprilie 2022, dar a revenit şase luni mai târziu.

Britanicul a fost de două ori campion la categoria grea şi are un bilanţ de 34 de victorii, două înfrângeri şi o remiză. news.ro

