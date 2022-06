Popovici (17 ani) a fost urmat în finală de francezul Maxime Grousset, 47 sec 64/100, şi de canadianul Joshua Liendo Edwards, 47 sec 71/100.

„Sosirea a fost foarte strânsă. Șase sutimi înseamnă o clipire, mai puțin de zece centrimetri.

David are o poziție, o flotabilitate grozavă, nemaiîntâlnită aș spune. L-ați văzut, i se vede tot spatele sus, peste apă. Are acea anvergură cu totul specială a brațelor și toate adunate, plus munca îl definesc”,a spus Carmen Bunaciu, după noua medalie de aur cucerită de Popovici.

David Popovici reuşise cel mai bun timp atât în serii (47 sec 60/100), cât şi în semifinale, stabilind un nou record mondial de juniori (47 sec 13/100). De remarcat că în semifinale a fost mai rapid decât în finală.

Popovici, două medaliii de aur la Campionatul Mondial de natație

Talentatul sportiv român a scris miercuri o nouă pagină de istorie în înotul românesc, după ce a cucerit medalia de aur şi în proba de 200 m liber, luni seara, cu timpul de 1 min 43 sec 21/100, un nou record mondial de juniori, după ce îl ameliorase, duminică, în semifinale (1 min 44 sec 40/100).

David Popovici (CS Dinamo), debutant la Mondialele de seniori, a adus primele două titluri mondiale în bazin olimpic pentru înotul masculin românesc. România mai are două medalii de aur, cucerite de Tamara Costache (50 m liber, 1986) şi Diana Mocanu (200 m spate, 2001). Bilanţul României la Mondiale este acum de patru medalii de aur, una de argint şi şase de bronz.

Robert Glinţă (25 ani), colegul său de la CS Dinamo, clasat pe ocupat locul 8 la 100 m spate, va evolua la 50 m spate, probă în care seriile şi semifinalele sunt programate pe 24 iunie, iar finala pe 25 iunie.