Schimbare radicală pe Leonard Doroftei! Câte kilograme a slăbit și cu ce se ocupă în Canada

Supărat pentru că investise o sumă importantă de bani, ”Moșul” a decis să plece din țară. Nici în Canada nu poate sta departe de sportul pe care l-a iubit toată viața.

”Am luat-o de la zero”, spune Doroftei, care a slăbit nu mai puțin de 20 de kilograme.

”Am dat jos 20 de kilograme. Chiar le-am dat, am scăpat de ele. Nu m-am dezumflat și după le pun la loc. De o perioadă de timp stau cu kilogramele astea și sunt bine. Mă simt bine. Sunt într-o activitate continuă. În momentul de față antrenez.

Am luat-o de la zero, și ca antrenor, sunt la un nivel ridicat. Nu mă laud, dar chiar sunt. Regret că nu am luat-o pe acest drum al antrenoratului după ce am renunțat la box. Poate e mai bine așa, că atunci, nu aveam răbdarea pe care o am acum”, a spus Doroftei, pentru AS.ro.

Momentul care i-a pus "capac" lui Leonard Doroftei

Odată retras din cariera de pugilist profesionist, fostul campion mondial WBA la semiușoară și-a investit o parte din banii câștigați din box într-o afacere în Ploiești.

Leonard Doroftei deschis pe spațiul primit de la Primărie „Doroftei Pub”, un bar în care obișnuiau să vină și multe celebrități din România, de la foști sportivi la persoane din showbiz sau politicieni.

În 2017 însă, Leonard Doroftei a fost înștiințat că trebuie să părăsească spațiul în care își inaugurase PUB-UL pentru că acea clădire prezenta un risc seismic ridicat.