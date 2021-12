Revoltat de ce i s-a întâmplat în România, Leonard Doroftei și-a găsit liniștea în Canada. "Am luat o decizie la nervi"

Leonard Doroftei, unul dintre cei mai iubiți sportivi români din ultimii 30 de ani, s-a stabilit în Canada, la Montreal, și își întreține pasiunea pentru marea sa dragoste: nobila artă. Campionul mondial din Berlin (1995) a plecat din România în căutarea unui trai mai bun și și-a luat în Canada întreaga familie.

Leonard Doroftei, stabilit în Montreal

Moșu', pregătit în carieră de Titi Tudor, antrenează acum copii pe care-i învață tainele sportului cu mănuși și speră să scoată campioni. Îi lipsește România, însă speră, ca la un moment dat, să revină. În Canada mai sunt stabiliți doi foști mari campioni români, Lucian Bute și Adrian Diaconu.

„Mă trezesc dimineaţa pe la 12:00! Dacă am antrenament, mă duc la antrenament. Daca n-am, îmi caut de treabă. Îmi caut de treabă, mai mătur prin casă, dau cu aspiratorul, şterg praful. Eu ştiu? Pe şemineu, în baie! Sunt vecin cu Diaconu (n.r.: Adrian Diaconu), ne pregătim, ne ducem să tăiem porcul zilele astea!„,

Totul! Totul! (n.r.: ce îi lipsește din România) De la înjurături până la tăiatul porcului! Totul! Aerul ăla pe care-l respiri! Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toata viaţa, probabil. Dar asta-i viaţa!", a declarat Leonard Doroftei, potrivit as.ro.

Momentul care i-a pus "capac" lui Leonard Doroftei

Odată retras din cariera de pugilist profesionist, fostul campion mondial WBA la semiușoară și-a investit o parte din banii câștigați din box într-o afacere în Ploiești.

Leonard Doroftei deschis pe spațiul primit de la Primărie „Doroftei Pub”, un bar în care obișnuiau să vină și multe celebrități din România, de la foști sportivi la persoane din showbiz sau politicieni.

În 2017 însă, Leonard Doroftei a fost înștiințat că trebuie să părăsească spațiul în care își inaugurase PUB-UL pentru că acea clădire prezina un risc seismic ridicat.

Leonard Doroftei: "Parcă eram considerat un cerșetor"

'N-aș fi plecat niciodată din România. Dar acolo trebuie să fii un adevărat șacal ca să răzbești. M-a durut când, la un moment dat, parcă eram considerat un cerșetor. Și n-am cerut niciodată cuiva ceva. Dar pe banii tăi să fii văzut așa, e dureros.

Eu cred că, dacă dacă vin acum în țară, nu mai plec. Atât de mult îmi lipsesc oamenii de acolo. Atât de mult îi iubesc pe românii mei. Bine măcar că aici, în Canada, sunt înconjurat de români. Mă simt că acasă', explica Doroftei, în trecut, pentru ProSport.