S-a supărat tati! Sponsorul din Rusia al unei echipe din Formula 1 își cere banii înapoi după concedierea fiului pilot

Compania chimică Uralkali cere echipei Haas să rerurneze banii primiţi ca sponsorizare, după ce team-ul american a rupt parteneriatul, ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia, informează motorsport.com, site citat de news.ro.

Oligarhul rus Dmitri Mazepin este unul dintre acţionarii Uralkali. Fiul său, pilotul Nikita Mazepin, a fost dat afară de la Haas odată cu ruperea contractului de sponzorizare.

Comunicatul firmei ruse Uralkali

"Uralkali intenţionează să îşi protejeze interesele în conformitate cu procedurile legale aplicabile şi îşi rezervă dreptul de a iniţia proceduri judiciare, de a solicita daune şi de a solicita rambursarea sumelor semnificative pe care Uralkali le-a plătit pentru sezonul 2022 de Formula 1.

Cea mai mare parte din finanţarea sponsorizării pentru sezonul 2022 a fost deja transferată către Haas şi, având în vedere că echipa a reziliat acordul de sponsorizare înainte de prima cursă a sezonului 2022, Haas nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de Uralkali pentru competiţia din acest an. Uralkali va solicita rambursarea imediată a sumelor primite de Haas", se arată în comunicatul firmei ruse, preluat de news.ro.

”Formula 1 ar trebui să fie mereu liberă de politică”

Uralkali a precizat că decizia Haas de a pune capăt contractului de sponsorizare în urma invadării Ucrainei de către Rusia a fost un act "nerezonabil" şi că Formula 1 "ar trebui să fie mereu liberă de politică şi de presiunea factorilor externi".

Uralkali susţine că, dacă va avea succes, va folosi banii recuperaţi pentru a înfiinţa o fundaţie de sprijin pentru sportivi, "We Compete As One (n.r. - concurăm ca unul)", dar nu a precizat cum va fi folosită această sumă şi cui îi va fi acordată, scrie sursa citată.

Locul ”beizadelei” Mazepin va fi luat de nepotul fostului campion mondial Emerson Fittipaldi

La testele dinaintea sezonului, programate joi, vineri şi sâmbătă, în Bahrein, locul lui Mazepin va fi luat de brazilianul Pietro Fittipaldi, nepotul lui Emerson Fittipaldi, dublu campion mondial de Formula 1 în anii 70.

Însă Haas nu va intra din prima zi pe pistă din cauza unei probleme logistice, transportul echipamentelor necesare fiind întârziat pe aeroportul din Istanbul, mai precizează news.ro.

Sezonul 2022 al Campionatului Mondial de Formula 1 începe la 20 martie, pe circuitul de la Sakhir.