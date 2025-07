S-a rescris istoria! România, al patrulea titlu consecutiv la Europenele U19. "Nimeni n-a mai reușit așa ceva"

„Sunt mândru că reprezint România. Sper să obțin în continuare rezultate cât mai bune și să-mi fac țara mândră. Momentele în care se intonează imnul sunt niște momente pe care nu le poți descrie în cuvinte și pe care nu le poți compara cu nimic” – Robert Istrate, campion european U19.

“Nu am apucat să sărbătorim, ne pregătim de probele individuale”!

“Tricolorii” s-au încăzit mai greu la Ostrava, dar antrenorului lotului, Mădălin Ionașcu, știa că valoarea elevilor săi este cu totul alta!

„Nu am început chiar atât de bine turneul, dar știam că pe parcurs forma jucătorilor va crește. Sportivii și-au îmbunătățit jocul de la meci la meci, iar din momentul în care am intrat pe tablou meciurile au fost eliminatorii, presiunea mai mare și am reușit să facem față tuturor greutăților pe care le am avut, băieții au jucat foarte bine si la final am reușit sa câștigam. Ne-a ajutat foarte mult experiența din anii precedenți, când am mai reușit sa ne impunem” - Mădălin Ionașcu, antrenor naționala România.

Tehnicianul a evidențiat puterea mentală a jucătorilor săi și a dezvăluit că după victoria care i-a trimis pe tricolori direct în istoria tenisului de masă, băieții nu au apucat să sărbătorească.

Ce zice Mădălin Ionașcu

„ Cel mai greu meci de gestionat a fost cel cu Franța, favoriți 1, echipă omogenă, cu 3 jucători foarte buni. Acolo a trebuit să fim la 100 din potențial. Am învins 3-0, dar meciurile au fost foarte strânse. Nu a mai câștigat nici o echipa națională nici de fete, nici de băieți la acest nivel atâtea titluri continentale consecutive . Am intrat in istorie! Noi am câștigat în 4 ani 12 medalii de aur din 13 posibile. Sperăm să mai cucerim medalii și în probele individuale. Băieții erau la final sub influenta presiunii, au realizat un pic mai târziu ce performanță au reușit, nu am apucat să sărbătorim în nici un fel, am fost la masă, apoi la hotel” - Mădălin Ionașcu, antrenor naționala România.