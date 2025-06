Au pus atât de bine la punct fotbalul mic, încât se bat aproape an de an la titlul european și la Under 19, și la Under 18, și la toate Underele existente. Vorbim de ani mulți în care ei au pus accentul pe copii și juniori, și-au dezvoltat în cele mai mici detalii academiile, și-au specializat antrenorii, au căpătat experiență, știu ce au de făcut de la A la Z.

Asta vrem, să ne luăm la trântă cu ei! Caramavrov desprinde aspectele pozitive din partida cu Spania U19

Noi am descoperit de puțin timp niște băieți care s-au antrenat în stil profesionist în academiile unor cluburi importante din Occident și am zis că l-am prins pe Dumnezeu de picior. Și poate chiar l-am prins, poate că Marincău, Fălcușan, Szimionaș, Kodor și ceilalți vor face pasul spre echipele de seniori și chiar vom avea de unde alege la naționala mare.