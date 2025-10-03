Sportiva legitimată la CS Dinamo a cucerit aurul la smuls și două medalii de argint la aruncat și total, în cadrul Campionatului Mondial de la Forde din Norvegia.



Reacția lui Dinamo după ce Mihaela Cambei a obținut trei medalii, printre care aurul, la CM de la Forde: ”Performanță extraordinară!”



Dinamo a reacționat după ce Mihaela Cambei a realizat o performanță de vis în Norvegia. Clubul a scris un mesaj pe rețelele social media prin care a felicitat sportiva, dar și pe antrenorul acesteia, Valeriu Calancea, fostul halterofil.



”HALTERE! Super performanță!!! Mihaela Cambei (CS Dinamo) - TRIPLĂ medaliată la Campionatul Mondial de la Forde (Norvegia)!



AUR la smuls (94 kg)

ARGINT la aruncat (114 kg)

ARGINT la totalul olimpic (208 kg)



Performanță extraordinară în condițiile în care este prima ei participare la noua categorie 53 kg!



Aurul la aruncat (121 kg) și la total (214 kg) a fost cucerit de Kang Hong Kyong din Coreea de Nord.



Bravo, Mihaela! Felicitări Valeriu Calancea!”, a scris Dinamo.

