Reacția lui Dinamo după ce Mihaela Cambei a obținut trei medalii, printre care aurul, la CM de la Forde: ”Performanță extraordinară!”

Reacția lui Dinamo după ce Mihaela Cambei a obținut trei medalii, printre care aurul, la CM de la Forde: &rdquo;Performanță extraordinară!&rdquo;
Performanța Mihaelei Cambei a putut fi văzută în direct pe VOYO!

Sportiva legitimată la CS Dinamo a cucerit aurul la smuls și două medalii de argint la aruncat și total, în cadrul Campionatului Mondial de la Forde din Norvegia.

Reacția lui Dinamo după ce Mihaela Cambei a obținut trei medalii, printre care aurul, la CM de la Forde: ”Performanță extraordinară!”

Dinamo a reacționat după ce Mihaela Cambei a realizat o performanță de vis în Norvegia. Clubul a scris un mesaj pe rețelele social media prin care a felicitat sportiva, dar și pe antrenorul acesteia, Valeriu Calancea, fostul halterofil.

”HALTERE! Super performanță!!! Mihaela Cambei (CS Dinamo) - TRIPLĂ medaliată la Campionatul Mondial de la Forde (Norvegia)!

  • AUR la smuls (94 kg)
  • ARGINT la aruncat (114 kg)
  • ARGINT la totalul olimpic (208 kg)

Performanță extraordinară în condițiile în care este prima ei participare la noua categorie 53 kg! 

Aurul la aruncat (121 kg) și la total (214 kg) a fost cucerit de Kang Hong Kyong din Coreea de Nord.

Bravo, Mihaela! Felicitări Valeriu Calancea!”, a scris Dinamo.

Intrată în concurs la categoria 53 kg, una dintre categoriile vizate pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, Cambei a avut un parcurs spectaculos. 

La smuls, a început cu 90 kg, a ratat a doua încercare la 93, dar a revenit fantastic și a ridicat 94 kg, rezultat care i-a adus titlul mondial.

În proba de aruncat, halterofila din Dofteana a demonstrat din nou forță și stăpânire de sine. A ridicat 108 kg din prima încercare, a continuat cu 111 și a reușit 114 kg la ultima, clasându-se pe locul al doilea. Argintul la aruncat i-a asigurat și medalia de argint la total, cu 208 kg.

Clasamentul final a fost extrem de strâns. Aurul mondial la total i-a revenit nord-coreencei Kang Hyon Gyong, cu 214 kg, în timp ce Cambei s-a clasat pe locul secund, urmată de thailandeza Khambao Surodchana (200 kg) și turcoaica Cansel Özkan (197 kg).

