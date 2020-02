Risca Romania sa piarda organizarea Euro 2020 din cauza coronavirusului? Anunt de ULTIMA ORA facut de Ministrul Tineretului si Sportului! Ce a spus

Ministrul Sanatatii a oferit declaratii de ultim moment despre organizarea Euro 2020.

Delegatia Romaniei de kaiac-canoe se afla intr-un cantonament de pregatire in sudul Italiei, intr-o zona neafectata de coronavirus, insa din motive de precautie, federatia si sportivii au decis sa se intoarca in tara pentru a nu risca nimic. Minisitrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a vorbit despre acest lucru si despre organizarea Euro 2020 la Bucuresti.



"Din pacate din contextul asta, orice informatie este transformata in stire. Toti sprotivii romani aflati in pregatire in Italia, care au fost gazduiti de baza Snagov provin din afara zonelor de pericol din Itali, ei s-au supus tuturor regulilor. Nu exista niciun risc in privinta sanatatii lor. Acolo nu am organizat o locatie in carantina. Cantoajul si kaiac-canoe merg la Snagov pentru ca acolo exista o baza nautica. In momentul de fata, toate loturile despre care vorbim, nu au niciun fel de problema si nu exista niciun fel de masura restrictiva.

Pana in momentul de fata nu exista niciun fel de plan de reogranizare pentru Euro 2020, dar daca va exista, cu siguranta vom informa opinia publica. Sper sa nu fie cazul sa se ajunga la asa ceva. In acest moment nu este niciun caz confirmat de coronavirus in Romania si speram sa ramana situatia neschimbata. Va dati seama ca e o mare oportunitate pentru aceasta tara", a declarat Ionut Stroe.