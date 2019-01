Revenire de poveste si Irina Begu e in sferturi la Hobart! Romanca a castigat dupa ce a fost condusa cu 6-4, 5-2

Irina Begu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dupa ce a invins-o pe Anna Blinkova, scor 4-6, 7-6, 6-2.

Irina Begu a reusit o revenire spectaculoasa, dupa ce a fost condusa cu 6-4, 5-2 de rusoaica Anna Blinkova (20 de ani, 96 WTA) si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Hobart.

Begu a reusit sa duca setul doi in tie-break, iar apoi a rasturnat partida in favoarea sa. A castigat tiebreak-ul, iar apoi s-a impus lejer in setul decisiv, scor 6-2.

In semifinale, Irina Begu (76 WTA) o va intalni pe Karolina Schmiedlova, locul 77 WTA.

Pentru victoria de azi, Irina Begu a castigat 60 de puncte in clasamentul WTA si si-a asigurat un cec de 6000 de dolari.