Inca un premiu pentru Salah! Noul trofeu cucerit de starul lui Liverpool la el acasa

Jucatorul Egiptean care evolueaza la Liverpool a fost desemnat cel mai bun jucator african al anului in cadrul Galei CAF Awards 2018!

Castigatorul Trofeului Puskas se bucura de recunoasterea meritelor sale si pe continentul natal.

Mohamed Salah a fost prezent in sala pentru a ridica noul trofeu cucerit.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB