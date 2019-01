Dezvaluire BOMBA a lui Hagi! "Puteam sa antrenez la Campionatul Mondial" Ce oferta a refuzat Regele

Gheorghe Hagi a dezvaluit ca a avut oferte de la echipe nationale.

Gica Hagi a vorbit despre sansele pe care le-a avut sa plece de la Viitorul.

Regele a spus ca a refuzat o oferta de la o nationala care a participat la Cupa Mondiala.

"Inca nu sunt pregatit sa las clubul. Nu a fost momentul. Vreau sa il organizez foarte bine, sa il las foarte bine si apoi sa plec. Am avut oferte incredibil de bune, chiar si de la echipe nationale, puteam sa antrenez o luna la Campionatul Mondial, dar nu am dorit, nici nu am stat de vorba macar", a spus Hagi la DigiSport.