Reactia legendei din MotoGP dupa ce a aflat ca este infectat cu coronavirus! Valentino Rossi a descris prin ce momente a trecut atunci cand s-a imbolnavit

Primul pilot din MotoGP infectat cu coronavirus este chiar Valentino Rossi. Italianul este a saptea persoana de la Yamaha infectata cu Covid-19, dupa ce alti 6 ingineri din echipa constructorului japonez s-au imbolnavit.

Vestea a venit ca un soc pentru fanii din MotoGP, avand in vedere ca Valentino Rossi este cel mai titrat pilot din istoria motociclismului. Italianul va rata datorita imbolnavirii Marele Premiu al Aragonului, de pe circuitul Alcaniz.

Poreclit "Doctorul", Rossi a povestit pe Twitter prin ce experiente a trecut inainte de a fi testat pozitiv.

"Din pacate, cand m-am trezit in aceasta dimineata nu ma simteam bine. Oasele ma dureau si aveam o mica febra, astfel ca l-am chemat imediat pe doctor, care m-a testat ulterior de doua ori. Testul PCR rapid a avut rezultat negativ, la fel ca testul pe care l-am facut marti. Insa al doilea test, al carui rezultat l-am primit la ora 16:00, a fost din nefericire pozitiv. Sunt dezamagit ca voi fi nevoit sa ratez cursa din Aragon."

"Mi-ar placea sa fiu optimist si increzator, insa ma astept ca a doua serie in Aragon sa fie pentru mine tot 'nu merg'... Sunt trist si suparat pentru ca am facut tot ce am putut pentru a respecta protocolul si desi testul facut marti a avut rezultat negativ, m-am autoizolat de la sosirea mea de la Le Mans."

"Insa asta este situatia si nu pot face nimic altceva pentru a o schimba. Acum voi respecta recomandarile medicilor si sper ca ma voi simti bine in curand", a sris Valentino Rossi pe Twitter.