BREAKING NEWS: ZEUL din Moto GP Valentino Rossi, la un pas sa fie SPULBERAT de doua ori intr-o secunda! Clipul care face inconjurul planetei: cum a fentat moartea

Cel mai titrat pilot in activitate din Moto GP a trecut razant pe langa un accident teribil! Doua motociclete implicate intr-o ciocnire l-au ratat razant pe Rossi in interval de o secunda!

Rossi, acum pilot la Yamaha, a scapat nevatamat, la fel si ceilalti doi implicati in accidentul din Austrian GP! Atentie, imagini care va pot afecta emotional!



Valentino Rossi got extremely lucky not once but twice. Thank God everybody’s OK ????????

