George Russell a triumfat în Marele Premiu al Australiei, după un weekend extrem de solid. Pe locul 2 s-a clasat colegul acestuia, Andrea Kimi Antonelli, iar "bronzul" i-a revenit lui Charles Leclerc (Ferrari).

Plecat din pole-position, Russell a cedat prima poziție la start. Charles Leclerc a pornit de pe locul 4, dar "a zburat" la start și a ajuns pe locul 1. Cei doi s-au luptat superb pentru prima poziție, dar diferența s-a făcut la boxe.

Un Virtual Safety Car cauzat de abandonul lui Isack Hadjar (Red Bull Racing) a schimbat situația. Cei de la Mercedes au profitat de moment pentru a schimba pneurile, în timp ce Leclerc și Hamilton au rămas pe circuit. Piloții Mercedes au avut câștig de cauză și au preluat conducerea.

Leclerc și Hamilton au ajuns pe locul 3 și 4, după ce au fost nevoiți să schimbe și pneurile, iar până la final nu s-au mai putut apropia de cei de la Mercedes.

Pe locurile 5 și 6 s-au clasat campionii mondiali Lando Norris (McLaren) și Max Verstappen (Red Bull Racing). Fost candidat în 2025 pentru titlul mondial, Oscar Piastri a avut o cursă de coșmar pe teren propriu. El a abandonat înainte de start, după un accident suferit în turul de încălzire.

Clasamentul final în Marele Premiu al Australiei

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull Racing) Oliver Bearman (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz Jr (Williams) Sergio Perez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

Au abandonat: Nico Hulkenberg (Audi), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull Racing), Valtteri Bottas (Audi) și Fernando Alonso (Aston Martin).