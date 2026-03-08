George Russell a triumfat în Marele Premiu al Australiei, după un weekend extrem de solid. Pe locul 2 s-a clasat colegul acestuia, Andrea Kimi Antonelli, iar "bronzul" i-a revenit lui Charles Leclerc (Ferrari).
George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei
Plecat din pole-position, Russell a cedat prima poziție la start. Charles Leclerc a pornit de pe locul 4, dar "a zburat" la start și a ajuns pe locul 1. Cei doi s-au luptat superb pentru prima poziție, dar diferența s-a făcut la boxe.
Un Virtual Safety Car cauzat de abandonul lui Isack Hadjar (Red Bull Racing) a schimbat situația. Cei de la Mercedes au profitat de moment pentru a schimba pneurile, în timp ce Leclerc și Hamilton au rămas pe circuit. Piloții Mercedes au avut câștig de cauză și au preluat conducerea.
Leclerc și Hamilton au ajuns pe locul 3 și 4, după ce au fost nevoiți să schimbe și pneurile, iar până la final nu s-au mai putut apropia de cei de la Mercedes.
Pe locurile 5 și 6 s-au clasat campionii mondiali Lando Norris (McLaren) și Max Verstappen (Red Bull Racing). Fost candidat în 2025 pentru titlul mondial, Oscar Piastri a avut o cursă de coșmar pe teren propriu. El a abandonat înainte de start, după un accident suferit în turul de încălzire.
Clasamentul final în Marele Premiu al Australiei
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Oliver Bearman (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz Jr (Williams)
- Sergio Perez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Au abandonat: Nico Hulkenberg (Audi), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull Racing), Valtteri Bottas (Audi) și Fernando Alonso (Aston Martin).