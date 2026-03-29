Echipa masculină de sabie a României, compusă din Vlad Covaliu (foto), George Dragomir, Radu Niţu şi Răzvan Ursachi, a fost învinsă de Franţa în finala Cupei Mondiale de la Budapesta, cu 45-34.

Parcursul tricolorilor până în finala cu Franța

În optimile de finală, tricolorii au trecut de Polonia cu 45-27, în sferturi au câştigat în faţa Spaniei cu 45-29, iar în semifinale s-au impus în faţa echipei Statelor Unite, cu 45-34.

Coreea de Sud a completat podiumul, după 45-26 în finala mică, disputată contra Statelor Unite.

La individual, Vlad Covaliu s-a clasat pe locul 16, George Dragomir pe 26, Răzvan Ursachi pe 39, Matei Cîdu pe 43, Radu Niţu pe 61, Eduard Dragomir pe 141, Mihnea Enache pe 196, iar Mario Ştefan pe 227.

