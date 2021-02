Paul Georgescu, campion mondial la inot in ape inghetate, a depasit un nou record! Ce a facut romanul

Fost poloist de performanta la clubul Steaua, inotatorul roman Paul Georgescu (41 de ani) a reusit performante fabuloase in competitii la care putini oameni se incumeta sa participe.

In viata de zi cu zi profesor de educatie fizica la o scoala privata din Bucuresti, sportivul nostru a avut pasiunea "nebuna" de a-si testa limitele fizice in ape reci si chiar inghetate.

De altfel, dupa ce a izbutit sa traverseze toate canalele importante ale lumii (Canalul Manecii, Canalul Catalina, Canalul Nordic etc.), Paul Georgescu a devenit campion mondial in ape inghetate (cu temperaturi putin sub 0 grade Celsius), in proba de 500 de metri. De asemenea, abosolut impesionant, Georgescu e primul om din lume care a inotat o mila (1600 de metri) la Cercul Polar, in Antarctica, oprind cronometrul la 22 de minute si 46 de secunde.

Miercuri, Paul Georgescu a parcurs distanta uluitoare de 3.5 km in apa ingheatat in doar o ora. Temperartura a apei a fost in jur de 4.3 - 4.5 grade celsius. Deocamdata, acesta este un record neoficial mondial de inot in apa ingheatat.

"In ultimele sute de metri, gura mea a fost inghetata. Am inghitit apa din lac in timp ce incercam sa imi controlez muschii de la gura inghetati. A trebuit sa ma opresc si am fost ingrijorat ca nu voi termina. Dar dintr-o data, totul s-a terminat", a declarat Paul Georgescu pentru International Ice Swimming Association.

Romanul l-a avut ca observator oficial pe cel mai mare nume in inotul in ape deschise si inghetate din lume, Petar Stoychev.