OFICIAL! Hanca a scapat de cosmarul de la Dinamo! Anuntul facut de club

Sergiu Hanca nu mai este jucatorul lui Dinamo.

Partida cu Astra din finalul lui 2018 va ramane ultimul meci al lui Sergiu Hanca in tricoul lui Dinamo. Incidentele grave din tribune in care a fost implicata sotia lui au dus la despartire.

Hanca a semnat cu polonezii de la MKS Cracovia, echipa aflata pe locul 9 in clasament in acest sezon cu 27 de puncte dupa 20 de partide. Noua echipa a lui Sergiu Hanca este la 2 puncte de play-off.

"FC Dinamo Bucuresti si MKS Cracovia au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al mijlocasului Sergiu Hanca la clubul polonez. Clubul din Stefan cel Mare ii transmite fostului jucator dinamovist, prin intermediul site-ului oficial, mult succes in cariera!" au anuntat cei de la Dinamo pe site-ul clubului.

Jucatorul si-a luat adio de la Liga 1: "Da, in momentul de fata cred ca sunt pregatit (de transfer). inca nu realizez acest lucru probabil, dar sunt suta la suta pregatit sa merg acolo si sa imi fac treaba cat mai bine.



Au fost foarte multe discutii, cu foarte multe echipe si intr-un final am luat decizia ca cel mai bine este sa merg la Cracovia si sa joc acolo in urmatoarea perioada.



Cunosc multi romani acolo, in campionatul Poloniei, am vorbit cu ei. Am si prieteni straini, fosti colegi de la Tg. Mures... Balici, de exemplu. Este un campionat foarte organizat, un nivel de joc ridicat, fizic mai mult fata de Romania, si cu siguranta voi munci si o sa fac fata cu brio.



Mi-au spus ca acolo este foarte multa seriozitate si mentalitatea este aceea de a castiga.



Am vazut ca sunt pe locul 9, la doua puncte de Wisla, care sunt pe loc de playoff. Obiectivul este sa termine cat mai sus in clasament si, implicit, sa prinda playofful. Eu cred ca sansele sunt bune, in ultima perioada echipa s-a inchegat mai bine, au strans foarte multe puncte si sunt acolo, aproape de playoff" a spus Hanca pentru Telekom Sport.