BREAKING NEWS: Hanca a PLECAT de la Dinamo! Cu ce echipa s-a inteles

Dinamo si Hanca se despart dupa conflictul pe care mijlocasul l-a avut cu suporterii la meciul cu Astra.

Sergiu ajunge in Polonia, la KS Cracovia, dupa aproape 3 sezoane in Stefan cel Mare. Fotbalistul de 26 de ani avea o intelegere cu sefii sai conform careia poate pleca la orice echipa care plateste 60 000 de euro in schimbul sau. Hanca e asteptat astazi in Polonia pentru a semna contractul.



Tot la Cracovia, locul 9 in Polonia, joaca si fostul stelist Cornel Rapa.