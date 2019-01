Numar de SENZATIE! 10 nu este suficient pentru aceasta gimnasta! A ridicat sala in picioare! Povestea impresionanta a tinerei!

Katelyn Ohashi a reusit o performanta incredibila.

Katelyn Ohashi este o gimnasta din Statele Unite, care concureaza pentru Universitatea din California. Tanara de 21 de ani a obtinut nota 10 la Campionatul National Universitar, dupa un numar perfect la sol, realizat pe muzica lui Michael Jackson. Oamenii prezenti au fost impresionati de performanta fetei si au ovationat-o la finalul reprezentatiei.

VIDEO cu momentul de 10:

A isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. ????pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019

Tanara gimnasta are, insa, o poveste de viata incredibila. Ohashi a concurat in trecut la cel mai inalt nivel, dar accidentarile la umar i-au dat planurile peste cap. Ea a explicat de ce a ales sa se retraga, desi credea ca este invincibila. Accidentarile si kilogramele in plus i-au scazut increderea in sine.

A reusit sa impresioneze la fiecare competitie la care a participat si a reprezentat cu succes Universitatea din California. Prin intermediul competitiilor universitare, Katelyn si-a regasit increderea si bucuria de a concura. "Mi-am regasit bucuria, vocea, pe mine si dragostea pentru sport. Nu este vorba de rezultate. Nu este despre mine stand pe podium, castigand medalii. Este vorba despre mine, intrand in arena cu zambetul pe buze si fiind cu adevarat fericita cu ceea ce sunt, iar acesta este cel mai important lucru", a dezvaluit tanara sportiva.

Anul trecut, Katelyn Ohashi si-a ajutat echipa sa castige titlul national al universitatilor la doar cateva zile dupa ce fusese implicata intr-un accident de masina. In 2016, tanara gimnasta si-a fracturat sternul, dupa ce a cazut de pe barna.

"Cred ca gimnastica poate fi considerata un sport brutal, dar de fapt nu trebuie sa fie asa. Sper ca in 10, 20 de ani sa fie sportivi care sa se retraga si sa nu se simta afectati de ceea ce au facut", a spus Ohashi.

VIDEO cu povestea spusa de Katelyn Ohashi: