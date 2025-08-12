Extraterestrul Duplantis a făcut-o din nou! A 13-a minune: record mondial la Budapesta cu o săritură ireală

Armand "Mondo" Duplantis continuă să rescrie istoria atletismului. Fenomenalul suedez de 25 de ani a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina, al 13-lea din carieră, după ce a zburat peste ștacheta înălțată la 6,29 metri, marți seara, în cadrul unui concurs la Budapesta.

Trei recorduri doar în 2025!

Performanța din capitala Ungariei este a treia de acest fel reușită de Duplantis în 2025, o dovadă a dominației sale absolute. "Mondo" și-a mai bătut propriile recorduri în februarie, la Clermont-Ferrand (6,27 m), și pe 15 iunie, în fața propriilor fani, la Stockholm (6,28 m).



Dublul campion olimpic a avut un parcurs perfect la Budapesta. A intrat în concurs la 5,62 metri, săritură pe care a depășit-o din a doua încercare, apoi a trecut fără greșeală peste 5,82 m, 6,02 m și 6,11 m.



Atacul la istorie, la înălțimea de 6,29 m, i-a ieșit tot din a doua tentativă, moment în care stadionul a erupt. Suedezul a câștigat, evident, concursul, fiind urmat pe podium de grecul Emmanouil Karalis, cu o săritură excelentă la 6,02 m, și de australianul Kurtis Marschall (5,82 m).

