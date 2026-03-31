Legenda golfului a fost arestată vineri, 27 martie, pentru conducere sub influența substanțelor, după ce mașina sa s-a răsturnat în statul american Florida. Sportivul în vârstă de 50 de ani a lovit din spate un camion cu remorcă, provocând pagube estimate la 5.000 de dolari. Woods a explicat că i-a fost distrasă atenția de telefonul mobil și de schimbarea postului de radio, observând prea târziu că vehiculul din fața sa a încetinit.

Agenții care l-au percheziționat la fața locului au descoperit în buzunarul stâng al pantalonilor două pastile albe cu inscripția "M367", identificate ulterior drept hidrocodonă, un opioid eliberat pe bază de rețetă. Întrebat dacă ia medicamente, americanul a răspuns scurt: „Iau câteva”.

Raportul ofițerilor ajunși la fața locului

Din documentele oficiale publicate marți, 31 martie, reiese că Woods transpira abundent, deși stătea pe bancheta din spate a unei mașini în care aerul condiționat funcționa, iar mișcările sale erau lente și letargice. El a trecut testul cu etilotestul, dar a refuzat recoltarea de probe de urină.

„L-am întrebat pe Woods dacă este dispus să efectueze câteva exerciții de sobrietate pe teren pentru a ne asigura că este capabil să conducă autovehiculul într-un mod sigur. Woods a acceptat să facă exercițiile. I-am cerut să iasă din vehicul și să meargă în fața mașinii mele de poliție. În timp ce mergea, am observat că Woods șchiopăta și se dezechilibra spre dreapta. Woods părea să aibă o rană la picior și purta o șosetă de compresie pe genunchiul drept. Odată ce Woods și-a scos ochelarii de soare, am observat că ochii lui erau injectați și sticloși, am observat că pupilele sale erau extrem de dilatate. Woods a sughițat pe parcursul întregii investigații. L-am întrebat pe Woods dacă a consumat substanțe ilegale, la care a răspuns că nu”, a fost descrierea polițistului care a preluat cazul, potrivit TheSun.

Woods le-a explicat agenților că problemele sale fizice sunt cauzate de cele șapte intervenții chirurgicale la spate și de cele peste 20 de operații la picior pe care le-a suferit în trecut, motiv pentru care glezna i se blochează în timpul mersului.

După opt ore petrecute în arest, Tiger Woods a fost eliberat pe cauțiune. El urmează să se prezinte în fața instanței vineri, 17 aprilie 2026, fiind acuzat de conducere sub influența substanțelor, distrugere de proprietate și refuzul de a se supune unui test legal obligatoriu.