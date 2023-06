Luptătorul Cristian Ristea a semnat contract cu promoția de kickboxing, GLORY.

Debutul său în Glory va fi pe data de 19 august unde este posibil sa il intalneasca pe greul Serbiei, Strahinja Mitric cu o greutate de 115 kg și un palmares de 21 meciuri, 20 câștigate, 13 prin KO, are o rată de KO 1 din 2 meciuri.

Managementul pentru Glory a fost asigurat de Alin Falcusan care a facilitat un contract pentru o perioada de 2 ani si speram intr-o victorie care ii va aduce calificarea pentru Grand Prixul cu permul de jumatate de milion de USD. Este posibil sa intre in acelasi turneu si Raul Cătinaș.

Ce spune Cristian Ristea

"Ma simt intr-un moment bun al meu ca sportiv.. Cred ca este momentul sa am șansa mea si nu voi ezita sa lupt intre acei tigri din ringul Glory. Am o echipa de antrenament bună care imi oferă cele mai bune condiții de pregătire, experienta mea este una vastă si nu pot decat sa am incredere ca locul meu poate fi alaturi de elita mondială", a declarat Ristea pentru Sport.ro.

Alin Falcusan - manager Golden Fighter: "Ristea a demonstrat o crestere constanta, vibe dupa o serie de meciuri pe care le-a castigat, a demonstrat atunci cand a castigat centura Golden Fighter si se afla pe un drum bun si in piramida greilor din Romania. Sunt bucuros ca am reusit sa il aduc in Glory intre cei 16 luptatori care vor porni in cursa pentru marele premiu de 500.000$ Vor mai urma si alti luptatori romani sa fie propulsati in merile corcuite mondiale".