Campioana mondială şi europeană Mihaela Cambei a încheiat anul competiţional 2025 cu participarea la Campionatul Naţional de seniori şi tineret, care s-a desfăşurat la Sala Rapid din Bucureşti.

Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”

Valoroasa sportivă de la Dinamo a cucerit fără să forţeze toate cele şase medalii de aur de la categoria 53 kg (3 la seniori + 3 la tineret).

În acest an, sportiva pregătită de Valeriu Calancea a câştigat trei medalii de la aur la CE şi tot trei de aur la CE U23.

