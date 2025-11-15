FOTO Mihaela Cambei, de neoprit! O nouă performanță pentru halterofila tricoloră

Mihaela Cambei, de neoprit! O nouă performanță pentru halterofila tricoloră Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihaela Cambei, an perfect!

TAGS:
Mihaela CambeiRomaniaHALTERE

Campioana mondială şi europeană Mihaela Cambei a încheiat anul competiţional 2025 cu participarea la Campionatul Naţional de seniori şi tineret, care s-a desfăşurat la Sala Rapid din Bucureşti.

Mihaela Cambei | GALERIE FOTO

  • Romanca Mihaela Cambei Vicecampioana Mondiala La Haltere 19
×
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Mihaela Cambei / Sursă: Getty Images
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Mihaela Cambei, medaliată cu argint la JO 2024 / Foto: Getty Images
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
Românca Mihaela Cambei, una dintre cele mai sexy sportive, vicecampioană mondială la haltere! ”This girl is incredible”
ÎNAPOI LA ARTICOL

Valoroasa sportivă de la Dinamo a cucerit fără să forţeze toate cele şase medalii de aur de la categoria 53 kg (3 la seniori + 3 la tineret).

În acest an, sportiva pregătită de Valeriu Calancea a câştigat trei medalii de la aur la CE şi tot trei de aur la CE U23. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
Statul rom&acirc;n a str&acirc;ns at&acirc;tea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
ARTICOLE PE SUBIECT
Ole Gunnar Solskjaer a numit echipa pe care vrea să o antrenze! E marele său vis
Ole Gunnar Solskjaer a numit echipa pe care vrea să o antrenze! E marele său vis
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo
Motivul pentru care Olaru, Șut și Cisotti au fost de nerecunoscut la FCSB: &rdquo;Voiau mai mult!&rdquo;
Motivul pentru care Olaru, Șut și Cisotti au fost de nerecunoscut la FCSB: ”Voiau mai mult!”
ULTIMELE STIRI
Tricolorul a primit vestea transferului &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Low-cost! Ofertă de 20 de milioane de euro!&rdquo;
Tricolorul a primit vestea transferului înainte de Bosnia – România: ”Low-cost! Ofertă de 20 de milioane de euro!”
Cine e pe primul loc? Rapidul e! Boxerii din Giulești, rezultate istorice &icirc;n 2025
Cine e pe primul loc? Rapidul e! Boxerii din Giulești, rezultate istorice în 2025
Transferurile pregătite de Rapid &icirc;n iarnă, pentru un titlu istoric!
Transferurile pregătite de Rapid în iarnă, pentru un titlu istoric!
Bosniacii, divizați &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia: &rdquo;&Icirc;n niciun caz nu sunt mai buni!&rdquo; / &rdquo;Va fi mai ușor meciul cu Austria!&rdquo;
Bosniacii, divizați înaintea meciului cu România: ”În niciun caz nu sunt mai buni!” / ”Va fi mai ușor meciul cu Austria!”
Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai &icirc;nălțat starul francez
Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai înălțat starul francez
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Cristi Borcea: &rdquo;Nu există antrenor mai bun ca el!&rdquo;

Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”

Titular la națională, &bdquo;tricolorul&rdquo; nu vorbește limba rom&acirc;nă și are doar două meciuri jucate &icirc;n acest sezon

Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon

Alexandru Musi, OUT! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu fotbalistul lui Dinamo

Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo

Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii

Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii

Să ne fie frică? San Marino, &bdquo;rezultat mare&rdquo; &icirc;nainte de duelul cu Rom&acirc;nia

Să ne fie frică? San Marino, „rezultat mare” înainte de duelul cu România



Recomandarile redactiei
Transferurile pregătite de Rapid &icirc;n iarnă, pentru un titlu istoric!
Transferurile pregătite de Rapid în iarnă, pentru un titlu istoric!
Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum
Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum
Bosniacii, divizați &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia: &rdquo;&Icirc;n niciun caz nu sunt mai buni!&rdquo; / &rdquo;Va fi mai ușor meciul cu Austria!&rdquo;
Bosniacii, divizați înaintea meciului cu România: ”În niciun caz nu sunt mai buni!” / ”Va fi mai ușor meciul cu Austria!”
Motivul pentru care Olaru, Șut și Cisotti au fost de nerecunoscut la FCSB: &rdquo;Voiau mai mult!&rdquo;
Motivul pentru care Olaru, Șut și Cisotti au fost de nerecunoscut la FCSB: ”Voiau mai mult!”
Piața neagră a explodat! Haos &icirc;n Bosnia &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia. Anunțul autorităților
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Alte subiecte de interes
Mihaela Cambei, tur de onoare &icirc;n Onești. Medaliata cu argint de la Jocurile Olimpice a fost aplaudată la scenă deschisă
Mihaela Cambei, tur de onoare în Onești. Medaliata cu argint de la Jocurile Olimpice a fost aplaudată la scenă deschisă
Este foarte greu să ajungi acolo sus! Mihaela Cambei, discurs plin de emoție la &icirc;ntoarcerea &icirc;n țară după argintul olimpic
"Este foarte greu să ajungi acolo sus!" Mihaela Cambei, discurs plin de emoție la întoarcerea în țară după argintul olimpic
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian rom&acirc;nesc

stirileprotv MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: Rom&acirc;nia se prăbușește economic, dar c&acirc;știgă la Haga și primește un Nobel

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

stirileprotv Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!