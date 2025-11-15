Campioana mondială şi europeană Mihaela Cambei a încheiat anul competiţional 2025 cu participarea la Campionatul Naţional de seniori şi tineret, care s-a desfăşurat la Sala Rapid din Bucureşti.
FOTO Mihaela Cambei, de neoprit! O nouă performanță pentru halterofila tricoloră
Mihaela Cambei, an perfect!
Campioana mondială şi europeană Mihaela Cambei a încheiat anul competiţional 2025 cu participarea la Campionatul Naţional de seniori şi tineret, care s-a desfăşurat la Sala Rapid din Bucureşti.
Valoroasa sportivă de la Dinamo a cucerit fără să forţeze toate cele şase medalii de aur de la categoria 53 kg (3 la seniori + 3 la tineret).
În acest an, sportiva pregătită de Valeriu Calancea a câştigat trei medalii de la aur la CE şi tot trei de aur la CE U23.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News