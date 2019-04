Mihaela Buzarnescu, invinsa de Wozniacki dupa un meci dramatic la Charleston! A revenit incredibil in decisiv

Mihaela Buzarnescu a revenit in setul decisiv de la 0-3, dar a fost invinsa pana la urma.

Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki cu 6-4, 3-6, 6-3 in optimile de finala ale turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 823.000 de dolari.

Buzarnescu (30 ani, 30 WTA), cap de serie numarul 12, s-a inclinat la capatul unui meci de doua ore si 36 de minute, dupa ce a ratat cateva sanse de a inclina balanta in favoarea sa.

In primul set, Wozniacki (28 ani, 13 WTA), a cincea favorita, a condus cu 3-0, 4-1 si 5-2, dar Buzarnescu a revenit, s-a apropiat la 5-4, a servit pentru 5-5, dar nu a comis cateva erori (dubla greseala la minge de set) si daneza a luat primul set cu 6-4.

Debutul actului secund a cu break pentru romanca, dar apoi Wozniacki a facut 2-1. Buzarnescu a reusit trei ghemuri la rand, a condus cu 4-2, 5-3 si a incheiat setul cu 6-3. In decisiv, Wozniacki a inceput in forta, cu 3-0, Buzarnescu a egalat, 3-3, dar i-a permis adversare sa castige din nou contra serviciului, iar in ultimele doua ghemuri nu a mai luat niciun punct (3-6).

Buzarnescu a avut o evolutie imbucuratoare dupa debutul slab de sezon, dar a gresit mult la serviciu (56% procentaj de reusita pe primul, 39% la al doilea), acumuland nu mai putin de 8 duble greseli.

Wozniacki castigase si primele doua confruntari cu Buzarnescu, in 2017 la US Open, cu 6-1, 7-5 in primul tur, si anul trecut in primul tur la Australian Open, cu 6-2, 6-3. Romanca va primi pentru participare un cec de 9.860 dolari si 55 de puncte WTA.

Alte rezultate din optimi:

Sloane Stephens (SUA/N.1) - Ajla Tomljanovic (Australia/N.14) 4-6, 6-4, 6-4

Madison Keys (SUA/N.8) - Jelena Ostapenko (Letonia/N.10) 7-5, 6-2

Monica Puig (Porto Rico) - Arina Sabalenka (Belarus/N.3) 6-2, 7-5

Danielle Collins (SUA/N.11) - Kaia Kanepi (Estonia) 7-6 (7/1), 6-1

Belinda Bencic (Elvetia/N.9) - Taylor Townsend (SUA) 6-2, 7-5

Petra Martic (Croatia/N.16) - Jessica Pegula (SUA) 2-6, 6-3, 6-2

Maria Sakkari (Grecia/N.15) - Kiki Bertens (Olanda/N.2) 7-6 (10/8), 6-3