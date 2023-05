Max Verstappen (Red Bull Racing) a câştigat, duminică, Miami Grand Prix, a cincea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Verstappen s-a impus după ce a pornit de pe poziţia a noua a grilei.

Pentru Verstappen este al treilea succes din acest sezon, după cele din Bahrain şi Australia.

Pe locul doi s-a clasat Sergio Perez (Red Bull Racing), iar pe trei a terminat Fernando Alonso (Aston Martin).

Poziţiile 4-10 sunt ocupate de George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine) şi Kevin Magnussen (Haas).

Red Bull are well out in front ???? And that battle for P2 is hotting up! ???? #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/4tk9yr4Sb0

Double Dutch ???? @Max33Verstappen powered past Leclerc and Magnussen in one fell swoop on his ascent through the field #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/DfeqD1TONg

Etapa următoare, Emilia Romagna Grand Prix, va avea loc la Imola, în 21 mai.

Verstappen a scris la final pe Twitter: "Ce victorie imensă! A fost o cursă foarte puternică!"

1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 308,326 km în 1 h 27:38.241

2. Sergio Pérez (Mexic/Red Bull), la 5.384

3. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes), la 26.305

4. George Russell (Marea Britanie/Mercedes), la 33.229

5. Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari), la 42.511

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes), la 51.249

7. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari), la 52.988

8. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault), la 55.670

9. Esteban Ocon (Franţa/Alpine-Renault), la 58.123

10. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari), la 1:02.945

11. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri-Red Bull), la 1:04.309

12. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes), la 1:04.754

13. Valtteri Bottas (Finlanda/Alfa Romeo-Ferrari ), la 1:11.637

14. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes), la 1:12.861

15. Nico Hulkenberg (Germania/Haas-Ferrari), la 1:14.950

16. Guanyu Zhou (China/Alfa Romeo-Ferrari ), la 1:18.440

17. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes), la 1:27.717

18. Nyck de Vries (Olanda/AlphaTauri-Red Bull), la 1:28.949

19. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes), la un tur

20. Logan Sargeant (SUA/Williams-Mercedes), la un tur

1. Max Verstappen (Olanda) 119 puncte

2. Sergio Pérez (Mexic) 105

3. Fernando Alonso (Spania) 75

4. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 56

5. Carlos Sainz Jr (Spania) 44

6. George Russell (Marea Baritanie) 40

7. Charles Leclerc (Monaco) 34

8. Lance Stroll (Canada) 27

9. Lando Norris (Marea Britanie) 10

10. Pierre Gasly (Franţa) 8

11. Nico Hulkenberg (Germania) 6

12. Esteban Ocon (Franţa) 6

13. Valtteri Bottas (Finlanda) 4

14. Oscar Piastri (Australia) 4

15. Guanyu Zhou (China) 2

16. Yuki Tsunoda (Japonia) 2

17. Kevin Magnussen (Danemarca) 2

18. Alexander Albon (Thailanda) 1

19. Logan Sargeant (SUA) 0

20. Nyck de Vries (Olanda) 0

1. Red Bull 224 puncte

2. Aston Martin-Mercedes 102

3. Mercedes 96

4. Ferrari 78

5. McLaren-Mercedes 14

6. Alpine-Renault 14

7. Haas-Ferrari 8

8. Alfa Romeo-Ferrari 6

9. AlphaTauri-Red Bull 2

10. Williams-Mercedes 1

Simply… lovely!

What a great win today! A very strong race ????

The car felt really good and the strategy paid off perfectly @redbullracing ???? This is a fantastic 1-2 team result again, let’s keep this going ????

Thank you, Miami - You have been great???? pic.twitter.com/FdTdxeMITR