Jucătorii CFR-ului, supărați pe arbitru după egalul cu Craiova: ”Măcar să ni se spună să nu mai venim”

Chiar dacă, matematic, ar mai fi șanse ca ardelenii să câștige un nou titlu, practic acest lucru ar fi foarte greu de realizat. CFR Cluj trebuie să câștige toate cele trei meciuri rămase din acest seszon, iar Farul și FCSB să nu mai câștige niciun meci.

După meci, Dan Petrescu a fost extrem de revoltat după maniera de arbitraj a brigăzii conduse de Radu Petrescu. Mai mult, patronul Neluțu Varga și-a anunțat chiar retragerea din fotbal.

Cristi Manea: ”Măcar să ni se spună să nu mai venim”

Nici jucătorii CFR-ului nu au trecut foarte ușor peste acest rezultat. Cristi Manea a lăsat de înțeles că echipa lui Dan Petrescu a fost dezavantajată în meciul cu Universitatea Craiova, dar și în alte partide importante din acest sezon.

"Degeaba am dat pasă de gol dacă primim gol din ofsaid. Este foarte frustrant pentru că nu e prima oară. Noi muncim, ne rupem picioarele degeaba toată săptămâna și vine o fază din asta. După părerea mea a fost ofsaid, la fel ca și în tur. Cu Rapid am avut gol valabil la Maglica.

Cu FCSB am avut penalty în colț la intrarea lui Tamm. Vă rog să vă uitați! Măcar să ni se spună să nu mai venim. Am avut și ghinion, o dăm în bară. Noi nu am fost niciodată favorizați, dar la deciziile acestea mici au fost toate împotriva noastră.

Noi vrem să câștigăm meciurile care au mai rămas. Nu mai avem încredere în nimic, dacă va fi la fel ca astăzi nu o să putem câștiga. Uitați-vă la meciuri că puteam avea acum cu 6 puncte mai mult", a declarat Manea.

CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-1. Egalul care nu ajută pe nimeni

După o primă repriză tăcută, Karlo Muhar, introdus în minutul 60, a deschis scorul la doar șase minute după ce a intrat pe teren, în urma unei centrări excelente oferite de Cristi Manea.

Universitatea Craiova a restabilit egalitatea în minutul 69, grație reușitei lui Andrei Ivan, care ar fi putut fi eliminat în prima repriză, dacă VAR-ul n-ar fi intervenit.

În urma rezultatului de egalitate, ardelenii rămân pe locul trei cu 39 de puncte, iar Universitatea Craiova și-a consolidat, cel puțin temporar, poziția a patra cu 36 de puncte.