"Messi" din fotbalul feminin si-a cerut in casatorie iubita baschetbalista. Sportivele, felicitate de candidatul Joe Biden: "Dragostea mereu invinge"

Unul dintre cele mai mediatizate cupluri de lesbiene din lumea sportului si-a oficializat relatia cu o logodna intr-un cadru romantic.

Fotbalista Megan Rapinoe (35 de ani) si baschetbalista Sue Bird (40 de ani) se pregatesc sa formeze o familie, dupa o legatura sentimentala care dureaza de aproximativ 4 ani.

Cele doua sportive s-au logodit intr-o atmosfera idilica, pe malul oceanului, Rapinoe fiind cea care a ingenuncheat pentru a plasa inelul pe mana lui Sue Bird, imaginea fiind postata pe contul de Instagram al celei din urma.

Rapinoe si Bird au primit numeroase felicitari, inclusiv de la cel care ar putea deveni saptamana viitoare presedintele SUA, candidatul democrat Joe Biden. "Dragostea mereu invinge", a scris pe Twitter rivalul in alegeri al lui Donald Trump.

Megan Rapinoe e un nume cu rezonanta in fotbalul feminin, ea fiind declarata in 2019 cea mai valoroasa jucatoare a lumii, stilul sau de joc amintind de Leo Messi. De partea cealalta, Sue Bird e una dintre cele mai de succes baschetbaliste din istorie, cu patru titluri de campioana in WNBA, cel mai puternic campionat al planetei.