Moarte suspectă? Tatăl lui Kelvin Kiptum vrea anchetă și dă indicii: "Le-am cerut să se legitimeze, dar au refuzat"

Samson Cheruiyot, tatăl lui Kelvin Kiptum, deţinătorul recordului mondial la maraton, a cerut o anchetă cu privire la circumstanţele în care a murit luni fiul său.

"Au venit persoane la noi acasă în urmă cu câteva zile şi nu s-au prezentat", a dezvăluit Samson Cheruiyot.

"Au spus că vor să îl vadă", a continuat tatăl sportivului. "Le-am cerut să se legitimeze, dar au refuzat", a declarat Samson Cheruiyot.

El speră că va fi efectuată o anchetă amănunţită pentru a elucida misterul accidentului rutier care i-a luat viaţa lui Kiptum, câştigător al maratoanelor de la Londra şi Chicago în 2023.

Tatăl său şi-a exprimat, de asemenea, suferinţa de a-şi pierde singurul fiu. "Kiptum era singurul meu copil", a declarat Samson Cheruiyot. "El m-a părăsit pe mine, pe mama sa şi pe copiii săi. Soţia mea a avut o problemă de sănătate şi a fost sfătuită să nu mai facă alţi copii, lucru pe care l-am respectat. Sunt profund întristat", a adăugat el.

