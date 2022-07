Cei doi români au sărit de pe platforma amplasată la înălțimea de 28 de metri, chiar pe acoperișul Operei din Copenhaga, terminând pe primele două locuri după executarea celor patru sărituri din concurs.

Cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au concurat în etapa a treia din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și au sărit de pe platformele amplasate pe acoperișul Operei din Copenhaga, la înălțimea de 28 de metri la masculin și 21,5 metri la feminin.

Primele două etape desfășurate până acum, în Boston și Paris, au avut câștigători diferiți, atât la masculin, cât și la feminin, acesta fiind unul dintre cele mai echilibrate sezoane din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Este pentru a cincea oară când capitala Danemarcei găzduiește o etapă din cea mai spectaculoasă competiție de high diving din lume, iar The Royal Danish Opera House este locul de unde a început ascensiunea lui Constantin Popovici în această competiție, săritorul român debutând aici în 2018.

După primele două sărituri, lupta pentru victorie în competiția masculină era extrem de strânsă, primii șase sportivi fiind despărțiți de doar patru puncte. Constantin Popovici a avut două sărituri bune și s-a instalat pe prima poziție cu 166 de puncte, iar Cătălin Preda era pe trei cu 164,20 de puncte.

A treia săritură a fost una mai slabă și pentru Constantin Popovici și pentru Cătălin Preda, sportivii români retrogradând pe pozițiile patru, respectiv nouă în clasamentul etapei de la Copenhaga. În runda finală, condițiile meteo, cu 21 de grade Celsius în aer și 18 grade Celsius în apă și vânt puternic, nu au fost ideale, dar “the Romanian Sharks”, așa cum au fost porecliți săritorii români, au făcut din nou spectacol.

Constantin Popovici a avut o săritură din stând pe mâini, cu un grad de dificultate de 6, care i-a adus 147 de puncte și cu un total de 426,10 puncte a obținut prima sa victorie din acest sezon.

“Sunt foarte bucuros că am câștigat această etapă, mai ales că aici a început povestea mea în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Condițiile meteo nu au fost ideale, dar pentru mine nu a fost o problemă atât de mare pentru că am o stabilitate mai bună. Aveam nevoie de o victorie pentru a râmâne în lupta pentru titlu și cu siguranță voi aborda la fel toate etapele rămase în calendar. Este un sezon foarte echilibrat și trebuie să dai totul la fiecare etapă”, a spus Constantin Popovici, care a ucat pe locul patru în clasamentul general cu un total de 359 de puncte.

După un loc trei la Boston și victoria de la Paris, Cătălin Preda era lider în clasamentul general din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. În runda finală de la Copenhaga, Cătălin Preda a avut o săritură cu un grad de dificultate de 5,1 executată foarte bine și cu 4 note de 9 a ajuns la un total de 398,70 de puncte, ceea ce i-a asigurat al treilea podium consecutiv din 2022. Cu punctele pentru locul secund obținut la Copenhaga, Cătălin Preda rămâne lider în clasamentul general cu un total de 490 de puncte, cu 104 puncte mai mult decât următorul clasat.

“Locul doi nu este la fel de dulce ca o victorie, dar sunt mulțumit că am revenit cu săritura din ultima rundă, după ce pentru a treia săritură am primit note de 6,5. La acest nivel nu-ți poți permite note mai mici de 8, dar am salvat o clasare pe podium cu o săritură bună în final. Acum, cel mai important este să mă concentrez pe etapele care urmează și cu siguranță voi încerca să câștig din nou”, a spus Cătălin Preda.

În competiția feminină, Rhiannan Iffland (Australia) a învins-o pe Xantheia Pennisi (Australia), podiumul fiind completat de Jessica Macaulay (Canada).

Următoarea etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving se va desfășura pe 13 august la Oslo, în Norvegia.

Rezultate – etapa a 3-a, Copenhaga, Danemarca (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 426,10 puncte

2- Catalin Preda ROU – 398,70 p

3- Nikita Fedotov IAT– 392,50 p

4- Aidan Heslop GBR – 389,40 p

5- Alessandro De Rose ITA – 388,55 p

6- Blake Aldridge (W) GBR – 387,00 p

7- David Colturi (W) USA – 381,85 p

8- Gary Hunt FRA – 377,80 p

9- Jonathan Paredes MEX – 369,45 p

10- Oleksiy Prygorov UKR – 353,60 p

11- Michal Navratil (W) CZE – 349,75 p

12- Carlos Gimeno (W) ESP – 301,00 p

Clasament general (după etapa a 3-a, masculin)

1- Catalin Preda ROU – 490 puncte

2- Aidan Heslop GBR – 386 p

3- Gary Hunt FRA – 370 p

4- Constantin Popovici ROU – 359 p

5- Alessandro De Rose ITA – 294 p

6- Nikita Fedotov (W) RUS – 268 p

7- Carlos Gimeno (W) ESP – 184 p

8- David Colturi USA – 154 p

9- Blake Aldridge (W) GBR – 126 p

10- Oleksiy Prygorov (W) UKR – 78 p

11- Jonathan Paredes MEX – 71 p

12- Michal Navratil (W) CZE – 70 p

13- Andy Jones USA – 39 p

13- Sergio Guzman (W) MEX – 39 p

15- Artem Silchenko (W) IAT – 12 p

Rezultate – etapa a 3-a, Copenhaga, Danemarca (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 374,45 puncte

2- Xantheia Pennisi AUS – 337,70 p

3- Jessica Macaulay CAN – 328,85 p

4- Molly Carlson CAN – 324,10 p

5- Eleanor Smart USA – 313,20 p

6- Adriana Jimenez MEX – 299,25 p

7- Yana Nestsiarava BLR – 283,10 p

8- Meili Carpenter (W) USA – 272,50 p

9- Antonina Vyshyvanova (W) UKR – 271,45 p

10- Maria Paula Quintero COL – 263,10 p

11- Anna Bader (W) GER – 260,80 p

12- Elisa Cosetti (W) ITA – 234,90 p

Clasament general (după etapa a 3-a, feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 560 puncte

2- Molly Carlson CAN – 470 p

3- Eleanor Smart USA – 332 p

3- Jessica Macaulay CAN – 332 p

5- Xantheia Pennisi AUS – 328 p

6- Adriana Jimenez MEX – 214 p

7- Meili Carpenter (W) USA – 180 p

8- Maria Paula Quintero COL – 130 p

9- Yana Nestsiarava IAT – 101 p

10- Anna Bader (W) GER – 70 p

11- Antonina Vyshyvanova (W) UKR – 68 p

12- Iris Schmidbauer (W) GER – 50 p

13- Aimee Harrison (W) CAN – 29 p

14- Genevieve Bradley (W) USA – 20 p

14- Celia Fernandez (W) ESP – 20 p

16- Maria Smirnova (W) USA – 12 p

16- Jaki Valente (W) BRA – 12 p

16- Elisa Cosetti (W) ITA – 12 p

Următoarele etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2022

13 august – Oslo, Norvegia

27 august – Mostar, Bosnia și Herțegovina

11 septembrie – Sisikon, Elveția

25 septembrie – Polignano a Mare, Italia

15 octombrie – Sydney, Australia