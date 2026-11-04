Multipla campioană olimpică, mondială şi europeană Simona Radiş a fost cerută în căsătorie de Leontin Nuţescu la Sydney, la peste 15.000 de kilometri de casă, anunţă Federaţia Română de Canotaj.

Simona Radiş, cerută în căsătorie la Sydney

După aproape trei ani de relaţie, Leontin Nuţescu, de asemenea canotor, în vârstă de 22 de ani, a surprins-o pe Simona Radiş, oferindu-i inelul de logodnă, iar momentul a fost filmat şi împărtăşit de Simona în social media.

Cu celebra Operă din Sydney în fundal, Simona Radiş, în vârstă de 27 de ani, a spus „DA”.

Simona Radiş, invitată de organizatorii The Golden Oar

Simona Radiş, Adriana Adam, Leontin Nuţescu şi Constantin Adam s-au aflat în această perioadă în Australia.

Ei au fost invitați de organizatorii competiţiei internaţionale de canotaj The Golden Oar, desfăşurată la Canberra, potrivit News.ro.