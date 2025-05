Pe 8 iunie, Baia Mare devine centrul sporturilor de contact din România, odată cu organizarea unei noi ediții a galei Dynamite Fighting Show. Evenimentul va avea parte de un invitat special de marcă: Remy Bonjasky, una dintre cele mai mari legende ale kickboxingului mondial.

Legendarul Remy Bonjasky se întoarce la Baia Mare săptămâna viitoare



Cunoscut drept „Olandezul Zburător”, Bonjasky a dominat scena mondială în anii 2000, fiind de trei ori campion K-1 World Grand Prix. Prezența sa în România este un eveniment în sine, dar de această dată, vizita sa are și o dimensiune culturală și turistică aparte. Remy Bonjasky va susține turismul românesc și va promova tradițiile autentice din Maramureș, una dintre cele mai pitorești și autentice regiuni ale Europei. Astfel, acesta va filma în mai multe locații tradiționale din județul Maramureș.



„Este o onoare pentru mine să revin în România și să descopăr mai multe despre Maramureș. Am auzit lucruri extraordinare despre tradițiile, peisajele și oamenii de aici și abia aștept să le cunosc personal. Dynamite Fighting Show nu este doar despre sport, ci și despre a uni oameni și culturi diferite. Am fost și anul trecut la Baia Mare, însă nu am apucat să văd zona, despre care am auzit numai lucruri frumoase” a declarat Bonjasky înainte de sosirea în România.



Bonjasky a mai fost prezent în Baia Mare și anul trecut, atunci când a avut loc a doua ediție a Luptă Tare în Baia Mare. Atunci a pus bazele unei colaborări de lungă durată cu Dynamite Fighting Show.



Conform informațiilor noastre, marele campion va ajunge în România pe 6 iunie, cu un zbor pe aeroportul Cluj Napoca, urmând să fie preluat imediat pentru a ajunge la Baia Mare. Ulterior, pe 7 iunie, va fi prezent la cântarul oficial al Dynamite Fighting Show, iar pe 8 iunie va asista la gala de la Sala Sporturilor Lascăr Pană. Între acestea, va vizita mai multe locuri din județ.



Deși e un super star la nivel mondial, campionul nu a avut multe solicitări speciale, singura fiind să beneficieze de o sală de antrenament în fiecare zi. Anul trecut, acesta a vizitat AYO Gym în fiecare zi petrecută în Baia Mare.



Gala DFS de la Baia Mare se anunță spectaculoasă, cu lupte incendiare și un public entuziast, într-o atmosferă care va combina adrenalina sportului cu farmecul inconfundabil al Maramureșului. Organizatorii promit un show total și o experiență memorabilă atât pentru fani, cât și pentru invitații internaționali.