Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Una dintre loviturile sale a devenit deja virala. Fanii spun ca e printre cele mai proaste din istoria snookerului. :)

I think this is the worst snooker shot I've even seen #bbcsnooker pic.twitter.com/VaLCsVMjWR