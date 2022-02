Nemuritorul! Buffon și-a prelungit contractul până în 2024 și va apăra la Parma până la 46 de ani

Gianluigi Buffon, veteranul goalkeeper al Parmei, și-a prelungit astăzi contractul cu gruparea din Serie B până în iunie 2024.

Astfel, legendarul portar italian va evolua până la vârsta de 46 de ani pentru echipa unde joacă și românul Dennis Man!

Buffon, care a mai fost legitimat la Parma la începutul carierei sale, între 1991 și 2001, este titular și căpitan la formația care ocupă în prezent locul 13 în Serie B.

Gigi Buffon, care a împlinit 44 de ani în ianuarie, a debutat în fotbalul profesionist pe 19 noiembrie 1995 și a jucat de-a lungul carierei, în afară de Parma, la Juventus Torino (2001-2018, 2019-2021) și Paris Saint-Germain (2018-2019).

Cu naționala Italiei a câștigat titlul mondial în 2006 și a jucat finala Campionatului European în 2012.

Gianluigi Buffon has signed a contract extension with Parma until June 2024.

He will be playing football until he's at least 46 years old ???? pic.twitter.com/6OrqJYZi8D