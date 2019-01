OFICIAL | Vatajelu a plecat de la Sparta Praga! Pas inainte pentru fundasul de banda stanga dupa ce i-a lasat pe Stanciu, Chipciu si Nita

Fundasul stanga Bogdan Vatajelu a plecat de la Sparta Praga la Jablonec, sub forma de imprumut.

Bogdan Vatajelu (25 de ani) a fost imprumutat de Sparta Praga la Jablonec. El a plecat de la locul 5 din Cehia la ocupanta locului 4!

Vatajelu a fost imprumutat pana la finalul sezonului, cand Jablonec va putea activa o clauza de cumparare definitiva.

39 de partide a jucat Vatajelu pentru Sparta Praga de la transferul in Cehia, de la inceputul lui 2017.

1.3 milioane de euro a platit Sparta in schimbul romanului.

Jablonec are 33 de puncte dupa 19 etape disputate in campionatul Cehiei, in timp ce Sparta Praga are 32 de puncte dupa tot atatea meciuri.