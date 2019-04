Inotatorul Robert Glinta este primul roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Glinta a indeplinit baremul de calificare la JO 2020, in weekendul trecut, la un concurs din China.

Inotatorul roman Robert Glinta (22 de ani) a cucerit a doua medalie la prima etapa a FINA Champions Swim Series, circuitul cu premii de 3 milioane de dolari al Federatiei Internationale de Natatie. Dupa bronzul de sambata de la 100 m spate, care i-a adus calificarea la JO 2020, el s-a clasat pe locul 2 la 50 m spate, proba desfasurata duminica. Pentru cele doua medalii, Glinta va incasa premii de 14.000 de dolari (6.000 pentru bronz si 8.000 pentru argint).

„Sportivul roman Robert Glinta s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor! Inotatorul in varsta de 22 de ani a realizat sambata, 27 aprilie 2019, baremul olimpic in proba de 100 m spate in cadrul unui concurs de la Guangzhou (China). Contand pentru prima etapa din cadrul circuitului FINA Champions Swim Series, intrecerea a avut un format inedit: la cele 14 probe individuale au fost invitati cate patru inotatori de top mondial, care au fost medaliati la cele mai importante intreceri din lume”, a anuntat site-ul oficial al Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.

Robert Glinta (22 ani) este nascut la Pitesti si este legitimat la CS Dinamo, fiind pregatit de antrenorul Silviu Anastase. El a fost singurul inotator roman care a ajuns in faza finalelor la Jocurile Olimpice de vara din 2016 de la Rio de Janeiro, clasandu-se pe locul 8, in proba de 100m spate, si pe locul 18, in proba de 200m spate.