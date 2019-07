Incident socant pe velodrom: o aschie s-a desprins de pe pista si a strapuns ca o sulita un ciclist!

Italianul Lorenzo Gobbo a fost operat de urgenta si este la terapie intensiva.

Ciclistul italian Lorenzo Gobbo (17 ani) este la terapie intensiva, dupa un incident socant petrecut pe velodrom, la campionatul european U23, care se desfasoara la Gent, in Belgia.

O aschie s-a desprins de pe pista si l-a strapuns pe ciclist ca o sulita, atingandu-i unul dintre plamani.

Sportivul a fost transportat de urgenta la spital si a fost operat, iar in acest moment se afla la terapie intensiva, scrie BBC.

"Este in stare stabila dupa operatie, dar a fost dus la terapie intensiva si este monitorizat in permanenta, pentru a se evita o eventuala infectie. Totul este sub control", a explicat unul dintre oficialii competitiei pentru BBC.

Gobbo era in plina cursa in momentul accidentului. A cazut pe pista, iar o pedala a zgariat suprafata din lemn, dislocand astfel aschia care ii putea fi fatala ciclistului.

